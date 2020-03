Kráska (36) v sebe takmer 20 rokov dusila veľké tajomstvo: Už je vonku, pre rodinu to bol šok

Mladá matka z Perthu má bohatý kariérny život. Pracovala ako modelka, kaderníčka, ale aj striptérka. Začala s tým, ešte keď bola tínedžerka, a s touto prácou striedavo končila a opäť začínala. Práca v striptízových baroch jej totiž zabezpečovala dostatočné množstvo peňazí na to, aby uživila seba a svoju dcérku. To, čo v skutočnosti robí, však pred svojou tajila takmer dvadsať rokov. "Vždy som myslela na to, kedy ma to konečne dobehne. Bola som z toho totálne vynervovaná, čakala som len na to, kedy sa to prevalí," povedala Mercedes.

S pravdou vyšla von vlani, keď sa opäť vrátila k striptízovej kariére. Napísala dokonca aj knihu "The Soulful Stripper", v ktorej sa zdôverila s tým, aké ťažké bolo držať svoje povolanie v tajnosti. Prehovorila o tom, že z domu odišla ako osemnásťročná. "Raz cez týždeň som zašla do striptízového klubu, lebo všetko ostatné bolo zatvorené. Išla som sa len napiť, ale zaujalo ma to tam. Začala som s tým asi dva týždne po tejto návšteve." Svoju zle platenú prácu v zmrzlinovom stánku nechala tak a začala sa venovať striptízu. Peniaze sa zrazu začali len tak sypať.

Michaelsová však dostala strach z toho, čo bude, keď sa ľudia dozvedia pravdu. Zamestnala sa preto v modelingovej agentúre. S prácou striptérky ale úplne neprestala. Jedného dňa sa to dozvedela jej mama, ktorú toto zistenie zdrvilo. Strach z tajnej práce striptérky zasiahol aj Mercedesin pracovný život. "Pamätám si, keď som pracovala v kaderníctve a pri každom mužskom klientovi som si hovorila: ‚Bože môj, nedovoľ, aby ma spoznal."

Mala vtedy tridsať rokov a bola stále slobodná. Našťastie, matka už začala dcérinu prácu akceptovať. Minulý rok sa preto priznala, že dlhodobo pracuje ako striptérka. Už však nie kluboch, ale v nezávislej striptízovej sieti v Perthe. Pracuje iba niekoľko hodín cez víkend a dostáva rovnaké množstvo peňazí, ako keď pracovala celý týždeň.

Po tom, čo Michaelsovej na Bali stroskotal pokus o rozbehnutie vlastného biznisu, si uvedomila, že pokiaľ sa ako striptérka cíti dobre, musí to akceptovať aj okolie. Zistila, že v tom, čo robí, je skutočne dobrá a dokáže zarobiť veľké peniaze. A nikomu tým podľa vlastných slov neubližuje. Teraz o svojej kariére hovorí všetkým. Ukázalo sa, že ľuďom jej práca nevadí, dokonca si konečne našla muža svojich snov, ktorý ju podporuje. V súčasnosti sa Mercedes snaží pomôcť ostatným ženám, aby sa oslobodili od svojich tajomstiev a nebáli sa priznať, kým v skutočnosti sú.