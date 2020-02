VIDEO Medzinárodná vesmírna stanica zachytila UFO: Nedokázali ho identifikovať ani v NASA

Kamera medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) zachytila teleso, ktoré NASA nechce príliš komentovať. Video predmetu vznášajúceho sa nad zemeguľou zverejnil na sociálnej sieti Scott Waring, ktorý nepochybuje o tom, že má mimozemský pôvod.

Objekt je veľký približne ako autobus a pohybuje sa rýchlosťou 78 km/s, čiže zhruba rovnako rýchlo ako vesmírna stanica. Na záver sa začne rýchlo pohybovať nahor a zanecháva za sebou zelený svetelný lúč.

Zdroj: Youtube/mordoc smaug

"To sú zábery NASA, nerobil som ich ja. Sú z nich rovnako bezradní ako ja a nevedia, čo to je," vysvetľuje Waring. Počas prenosu je ešte počuť zamestnancov NASA, ako diskutujú o údržbe stanice. Lokalizácia objektu je však aj naďalej utajená a skromné sú aj oficiálne informácie týkajúce sa videa. "Vyzerá to tak, že objekt má tvar kužeľa. Nikdy som nevidel modul v takomto tvare. Ak je to vojenský predmet, ide o prísne tajnú technológiu amerických vzdušných síl," pokračuje Scott.

Užívateľov najviac zaujíma dôvod, prečo robia v NASA toľko tajností a prečo pri spozorovaní cudzieho telesa v blízkosti vesmírnej stanice nezabezpečili živé vysielanie tak, ako zvyčajne.