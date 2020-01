Pred sto rokmi záhadne zmizol v Bermudskom trojuholníku parník: Konečne zistili, čo sa s ním stalo!

Tím expertov lokalizoval vrak obchodnej lode, ktorá zmizla v Bermudskom trojuholníku takmer pred sto rokmi. SS Cotopaxi plná uhlia vyrazila do Havany z Charlestonu 25. novembra 1925, ale záhadne zmizla a nezanechala po sebe akúkoľvek žiadnu stopu. Neboli nájdené žiadne záchranné člny ani pozostatky tiel 32-člennej posádky. Časom sa loď zaradila medzi záhady Bermudského trojuholníka a stala sa námetom sci-fi príbehov.

Príbeh pritiahol nedávno pozornosť morského biológa a podmorského archeológa Michaela Barnettea, ktorý sa pustil do pátrania po nej. Začal možno trochu netradične v Londýne, v archívoch spoločnosti Lloyd´s, kde bolo plavidlo poistené. Kontaktoval tam britského historika Guya Waltersa, ktorý objavil pozoruhodné informácie. "Loď vyslala tiesňové signály v Jackonsville na Floride 1. decembra 1925. Tento fakt bol doteraz neznámy. Vždy si hovorím, že je lepšie začať v archívoch a nie bezhlavo sa potápať," vysvetľuje Barnette. Následne sa dopracoval k zaujímavej súvislosti s vrakom objaveným pred tridsiatimi rokmi neďaleko pobrežia mesta St. Augusta na Floride. Ide o bývalý prístav koloniálnych lodí, v jeho okolí možno nájsť viacero vrakov lodí zo 16. a 17. storočia. Jedným z nich bolo aj neidentifikované plavidlo prezývané "Bear Wreck", ktoré je však podstatne mladšie; vyrobené bolo na začiatku 20. storočia. Barnette a jeho tím preto začali pracovať s teóriou, že záhadný vrak je vlastne SS Cotopaxi.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Imaged

Okamžite sa spojili s potápačom Al Perkinsom, ktorý vrak skúma už viac ako tri desaťročia a má z neho množstvo predmetov. Jedným z nich je aj ventil vyrobený spoločnosťou neďaleko mesta Ecorse, kde postavili aj zmiznutý parník. Teóriu archeológa a jeho tímu podporili aj ďalšie zistenia. Historik Walters neskôr objavil v Národnom archíve v New Yorku sťažnosti vznesené rodinami nezvestných členov posádky voči prevádzkovateľovi Cotopaxi - spoločnosti Clinchfield Navigation. Tvrdili v nich, že loď nebola prispôsobená na plavbu v drsných podmienkach oceánu. V nájdených dokumentoch prezident spoločnosti všetko popiera a tvrdí, že jediným dôvodom, prečo sa loď potopila, bola veľká búrka pri pobreží Floridy. Neskôr to potvrdili aj historické záznamy o počasí, v ktorých je uvedené, že v ten deň, keď loď vyslala tiesňové signály, zúrila v oblasti silná búrka. Prezident vo svojom svedectve uviedol aj posledné známe súradnice plavidla z 30. novembra 1925. Barnette zakreslil tieto súradnice na mape a vyplynulo z nich, že loď ich vysielala z bodu vzdialeného iba 35 kilometrov od nájdeného Bear Wreck. Toto miesto sa zároveň nachádza aj na plánovanej trase parníka z Charlestonu do Havany.

Barnetteov tím, ktorý už niekoľkokrát preskúmal vrak, je presvedčený o tom, že údaje o súradniciach spojené s núdzovým signálom, historické záznamy o počasí, nájdené predmety i sťažnosti pozostalých sú dostatočnými dôkazmi o tom, že Bear Wreck je hľadaný SS Cotopaxi. "Potápači z celého sveta, ktorí sa snažia identifikovať staré vraky, často píšu záverečnú kapitolu nejakého príbehu alebo niekedy dokonca prepisujú históriu," uviedol archeológ, ktorý si myslí, že pripisovanie leteckých a námorných nešťastí záhade Bermudského trojuholníka je veľmi povrchné a zavádzajúce. "Tragédie tejto oblasti nie sú žiadnym príbehom. Je to krutá dráma, ktorú prežívajú posádky lodí a lietadiel," dodáva smutne.