Dokedy si doma nechávate vianočný stromček? V tento deň by ste ho mali vyhodiť, inak vám hrozí smola

LONDÝN - Zatiaľ čo oslava nového roka predstavuje koniec vianočného obdobia, sviatky pokračujú aj naďalej. Koláče sa postupne dojedia, zo stola zmiznú aj posledné zvyšky vianočného šalátu. Ako je to ale so stromčekom a vianočnými ozdobami, je však záhadou. Je sviatok Troch kráľov naozaj najlepším obdobím na "odvianočnenie" domu?

Každý si postaví vianočný stromček a ozdobí dom v inom čase. Niekto má doma Vianoce už začiatkom decembra, iní si radi počkajú až do Štedrého dňa. Rovnako je aj to s odzdobovaním. Väčšina ľudí na to využíva sviatok Troch kráľov, čo je 6. januára, niekto ale necháva vianočný stromček až do februára.

Kedy sa rozlúčiť s Vianocami?

Napríklad vo Veľkej Británii existuje tradícia, že vianočné ozdoby sa dávajú dole až dvanásť nocí po Štedrom dni (v Británii to je 25. decembra, pozn. red.), teda 5. januára. Deň Zjavenia pána, kedy sa objavili traja mudrci, spadá až na nasledujúci deň, teda na 6. januára. V ten deň u nás oslavujeme sviatok Troch kráľov.

Zdroj: Getty Images

Čo ak zabudnete?

Veľa ľudí verí, že odzdobovanie neskôr ako 6. januára prináša nešťastie. Ďalší zase tvrdia, že je nesprávne zbavovať sa Vianoc tak skoro. Už v staroveku ľudia verili, že v cezmíne a brečtane prebývajú stromoví duchovia. Ak rastliny vyhodili von z domu ešte pred koncom Vianoc, koledovali si o zlú úrodu.

Čo ak sviatok Troch kráľov neoslavujete?

Podľa jednej povery by mali byť vianočné ozdoby, ktoré ste nestihli dať dole do dvanástej noci po Štedrom dni, ponechané v dome až do 2. februára. Iní zas nechávajú ozdoby až do dvanásteho dňa v nasledujúcom roku, čiže do 12. januára.

Zdroj: Getty Images

Bez ohľadu na to, ktorý dátum si vyberiete, je potrebné poznamenať, že pravidlá sa za posledné storočia zmenili. 2. február bol kedysi dátumom, kedy kresťania dávali dole dekorácie. Dnes však väčšina z nás ruší Vianoce na sviatok Troch kráľov.