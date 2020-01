VIDEO strašného trapasu kiss kamery na hokeji: Blondínka sa už vytešovala, priateľ ju totálne schladil

Zdroj: Twitter/Spittin' Chiclets

NEW YORK - Štvrtkový zápas amerických hokejových tímov New York Islanders a New Jersey Devils okorenila dvojica fanúšikov po tom, ako sa stala terčom pozornosti obľúbenej kiss kamery. Lenže milá udalosť, ktorá za bežných okolností poteší oko diváka, priviedla nežnejšiu časť tejto dvojice do poriadne trápnej situácie. A to práve vďaka jej partnerovi.