Záchranári si našli za oknom sanitky škandalózny odkaz na FOTO: Toto vodič nemohol myslieť vážne!

Na záchranárov, ktorí sa vrátili ku svojej sanitke po zásahu, čakal nepríjemný odkaz od nie veľmi zdvorilého vodiča. "Hlupák, úplne blokuješ moju cestu," uľavil si autor riadkov, ktorý sa v návale zlosti zabudol podpísať. Záchranári Zoe a Chris počas zásahu bojovali o sekundy a nemali čas sledovať, či bola vozovka po odstavení ich auta prejazdná. Odkaz neznámeho šoféra neskôr zverejnili na Twitteri, aby poukázali na to, s akou aroganciou a hrubosťou zápasia na preplnených cestách.

Sadly, Zoe & Chris came back to this note in Lymington, Hampshire, today. It’s not always possible to park without obstructing traffic flow or driveways as parking further away could add minutes to our arrival time that the patient simply doesn’t have #DontAbuseOurStaff pic.twitter.com/xVLap5rv37