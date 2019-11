Tínedžerka letela na druhý koniec krajiny, aby prišla o panenstvo: Nečakaný záver jej prvého sexu

Tínedžerka Gabrielle Reeseovej boli starší muži vždy sympatickejší, tak sa zaregistrovala na špeciálnej zoznamke, ktorá spájala mladšie dievčatá so staršími mužmi. Takto spoznala štyridsiatnika Jacoba a jeho rovnako starú priateľku Megan Muirheadovou, ktorí sú spolu už jedenásť rokov. V tom čase chcela prísť o panenstvo. Rozhodla sa preto, že poletí 800 kilometrov z Idaha do Utahu, aby sa stretla s touto dvojicou, ktorá by ju zbavila panenstva. Celé sa to skončilo tým, že trojica začala spolu žiť v polygamnom vťahu.

"Medzi nami bolo v prvú noc toľko chémie. Malo to veľa pozitív. Jacob s Megan sú obaja starší, zatiaľ čo ja som vtedy nemala nijaké sexuálne skúsenosti," prezradila dnes už 21-ročná Američanka. Počas svojej prvej noci si mohla vyskúšať, aké je to byť bisexuálkou. Skonštatovala, že ženy sú jemnejšie a chlapi zase dominantnejší. Na svoje prvé stretnutie s Jacobom a Megan nikdy nezabudne. Po prílete strávila deň s Jacobom, pretože Meghan bola v práci. Po tom, ako spolu všetci traja strávili noc, sa Megan priznala, že Gabrielle ľúbi a chce, aby s nimi zostala. "Chcela som to tiež. Bola to tá najlepšia životná skúsenosť," priznala Reesová.

Napriek tomu, že takto funguje už tri roky, trápia ju poznámky okolia. Do očí jej nikto nič zlé nepovedal, no zraňujú ju reakcie ľudí, ktorí sa dozvedia o ich polygamii. Pred mesiacom sa preto nasťahovala do samostatného bytu, aby mala trochu súkromia. Jej rodina vie, že je šťastná a pomaly si na nezvyčajný vzťah zvykla.