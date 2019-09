VIDEO Archeológovia neverili tomu, čo vidia: Na Sibíri našli... veď to vyzerá ako 2100-ročný iPhone!

Skupina archeológov objavila podivný čierny obdĺžnikový objekt vedľa kostry ženy v hrobe na nálezisku v Ruskej federatívnej republike Tuviansko. Oblasť je známa aj pod názvom Ruská Atlantída, pretože väčšinu roka ju ukrytá pod Sajanským morom. Ide o obrovský rezervoár na rieke Jenisej nad Sajansko-šušenskou vodnou elektrárňou, kde voda ustupuje iba od mája do júna. Archeológovia tak získavajú prístup k starobylému pohrebisku.

Zdroj: youtube/The Siberian Times

Doterajšie predmety nájdené v oblasti sú datované do obdobia spred 2100 rokov do doby bronzovej a do éry Džingischána. Skupina výskumníkov, ktorá na záhadný predmet narazila, nazvala miesto nálezu ako hrob Nataši a čierny predmet s rozmermi 9 x 18 cm dostal meno iPhone. "Ide o jeden z najzaujímavejších nálezov na tomto pohrebisku," uviedol Pavel Leus zo Spoločnosti pre výskum EurAsia. Upresnil, že "iPhone" objavili ešte v roku 2016, ale verejnosť sa o ňom dozvedela až teraz. Vzhľadom na umiestnenie na tele Nataši acheológovia predpokladajú, že ide o pracku z opaska zdobenú kameňmi.

Zdroj: youtube/The Siberian Times ​

Leus ďalej uviedol, že tím pracuje na tomto pohrebisku, kde sa nachádza približne 110 hrobov, už niekoľko rokov. Vďaka nájdeným minciam ho datuje práve do spomínaného obdobia. "Máme neuveriteľné šťastie, lebo sme našli pohrebiská bohatých hunských kočovných kmeňov, ktoré neobjavili vykrádači hrobov," vyjadrila spokojnosť Marina Kilunovskaja z Petrohradského inštitútu kultúry dejín.