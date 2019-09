FOTO Dôchodkyňa chcela upiecť koláč: Rozbila vajíčko a... nemohla uveriť, čo bolo vo vnútri

Keď kupovala 74-ročná Diane Olveryová v supermarkete vajíčka, nikdy by jej nenapadlo, že jedno z nich ukrýva viac ako jeden žĺtok. "Piekla som koláč pre syna Nika a jeho priateľku Kim. Navážila som si cukor a maslo, všetko išlo ako hodinky. Potom som do šálky rozbila vajíčko, ktoré malo až štyri miniatúrne žĺtky. Veľmi ma to zaskočilo," hovorí.

Zdroj: profimedia.sk

Svoj nález odložila Diane do chladničky, aby sa ním neskôr pochválila synovi. On ani Kim neverili vlastným očiam, keď v bielku uvideli štyri približne centimetrové žlté oká.

Zdroj: profimedia.sk

Podľa informačnej služby British Egg Information Service je pravdepodobnosť takéhoto nálezu 1:11 miliárd. "Koláč sa nakoniec podaril a bol veľmi chutný," dodala Olveryová.