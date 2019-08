FOTO Policajti v šoku, vybabral s nimi hladný medveď! Neuveriteľné, ako sa mu podarilo uniknúť

ESTES PARK - Polícia v americkom Colorade uplynulý víkend zasahovala pri veľmi nezvyčajnom prípade. Do jedného z domov v meste Estes Park neďaleko pohoria Rocky Mountains sa vlámal hladný medveď. Keď sa ho policajti snažili zastaviť, prebúral sa cez stenu a unikol preč.

Miestna polícia uviedla, že medveďa do domu prilákal pravdepodobne zápach odpadkov. Keď sa ho snažili spacifikovať, zviera sa rozhodlo, že namiesto riskovania, že skončí v base, sa dá na útek. "Ešte predtým, ako sme sa k nemu stihli priblížiť, vybúral v stene dieru a utiekol cez ňu von," píše sa v statuse, ktorý zverejnila polícia na Facebooku spolu s fotkami z "miesta činu".

Zdroj: Facebook/Estes Park Police Department

Colorado je domovom tisícov medveďov, ktorí v snahe nájsť jedlo pravidelne vnikajú do áut či ľudských príbytkov. Ochranári z organizácie Colorado Parks and Wildlife preto odporúčajú obyvateľom, aby zatvárali dvere a okná, cez ktoré by sa šelmy mohli dostať dovnútra. "Pre vašu bezpečnosť, ale aj životy medveďov, zatvárajte a zamkýnajte dvere a okná na vašich domoch i autách. Každý deň pred spánkom alebo predtým, než sa chystáte opustiť dom na dlhší čas, ho poriadne skontrolujte."

Zdroj: Facebook/Estes Park Police Department

Odborníci prízvukujú, že medvede musia ostať divoké. "Sú veľmi chytré, takže my musíme byť tiež. Aby sa k vám dostali, niekedy stačí stlačiť jediný gombík," dodávajú ochranári.