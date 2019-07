FOTO Muž si neumýval 40 rokov vlasy: Keď zistíte, čo mu vyrástlo na hlave, budete čumieť

Mnohé ženy si umývajú vlasy každý druhý deň. Sakal Dev Tuddu ale nič také nepozná, on si totiž svoje vlasy neumyl už viac ako štyri desaťročia. Vďaka tomu sa teraz pýši takmer dva metre dlhým porastom, ktorý sa už ale vlasmi príliš nazvať nedá. Je to vlastne jeden obrovský a hrubý dred.

A čo vlastne viedlo tohto Inda k tomu, aby si vlasy neumýval? Vraj mu to vnukol hinduistický boh Šiva. "Navštívil ma vo sne a povedal mi, aby som si neumýval ani nestrihal vlasy. A aby som nepil a nefajčil. Poslúchol som," uviedol Sakal, ktorý žije v indickom štáte Bihár na východe krajiny.

