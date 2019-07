FOTO Babičke bola zima na nohy, vo vnukovej zásuvke našla ponožky: Pikantný omyl! Obula si...

Mladík z Japonska zdokumentoval rodinnú situáciu, ktorá ho najskôr priviedla do poriadnych rozpakov. Jeho babke bola zima na nohy a tak zháňala v dome nejaké teplé ponožky. Pozrela sa aj do zásuvky svojho vnuka, kde konečne našla to, čo hľadala. Spokojná si navliekla ružové ponožky na chodidlá a takto odpočívala až do chvíle, kým za ňou neprišiel jej vnuk.

Zdroj: Twitter/analKABAO

Pohľad na babičkine nohy ho šokoval, pretože v skutočnosti nešlo o žiadne ponožky, ale jeho erotické pomôcky v podobe umelej vagíny. Nezostávalo mu nič iné iba nechápajúcej seniorke vysvetliť, že toto nie je vec vhodná na zahriatie nôh. Babička teda súhlasila, že mu ich vráti, ale naťahovací materiál, z ktorého sú "ponožky" vyrobené, sa postaral o to, že z vyzliekania sa stal dlhodobý a zložitý proces.

Zdroj: Twitter/analKABAO ​

Video, na ktorom sa vnuk márne snaží získať späť svoje erotické pomôcky, už pobavilo mnohých a užívatelia ho s dôvtipom komentujú. "Pokojne ich niekomu darujem, už ich naozaj nikdy nepoužijem," vyjadril sa autor záberov.