Menu zo školskej jedálne v Trenčíne baví internet: Tie slovné perly musíte vidieť!

BRATISLAVA - Na školské obedy má každý z nás iné spomienky. Niektorí spomínajú s nostalgiou, iní pre zmenu s hnusom. V každom prípade sa ale natrvalo vryjú do pamäte všetkých školákov. Našich čitateľov v tejto súvislosti určite pobaví menu, ktoré podávali tento týžden v škole v Trenčíne. Nie však po obsahovej, ale gramatickej stránke.

Na facebookovej stránke Slovák ovláda slovenčinu sa objavil veľmi vtipný jedálny lístok z jednej trenčianskej základnej školy. Čitatelia sa vo veľkom bavia na preklepoch, ktoré obsahuje. "Pečeňovými haluška" či "koložvársky kapusta" takéto slovné perly sa na ňom dajú nájsť.

Zdroj: Facebook/Slovák ovláda slovenčinu ​

Jedna užívateľka vtipne podotkla, že v pondelok by sa v tejto jedálni nenajedla. Asi nie je fanúšička koložvárskej, ktorá podľa tohto menu chutí jednoznačne najlepšie s mliekom. Zaujímavé by bolo vedieť, čo podávajú po zvyšok týždňa, ale to sa asi nedozvieme.