7 typov ľudí, ktorí nikdy nespravia kariéru: Na toto správanie si dajte pozor aj vy

BRATISLAVA - Sú ľudia, ktorí sa túžia dostať stále vyššie a vyššie na kariérnom rebríčku, no nedarí sa im. Možno im na to zatiaľ chýbajú skúsenosti a potrebné znalosti, možno sú vo firme, v ktorej sa postup nedeje tak rýchlo, ako by chceli. Dôvodom však môže byť napríklad aj povaha samotného človeka. Sú totiž typy, ktorým postup v práci prekazí už len to, akí sú. Pozrite sa, ktoré typy ľudí to budú mať v kariérnom živote veľmi ťažké.