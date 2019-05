Žena nechala doma zapnutý Facebook: Manžel si prečítal jej správy a zostal v strašnom šoku

Seth Megow z americkej Georgie uviedol, že prvých osem rokov manželstva bolo čistým blahom. Svoju manželku Crissy si zobral v čase, keď mali obaja len devätnásť rokov. "Bol to pokojný vzťah plný dôvery," spomína na idylické obdobie.

Neskôr však začal pozorovať zmeny v manželkinom správaní. Zostávala hore dlho do noci a zmenila si všetky svoje heslá. Seth si myslel, že to bol len stres z práce, výchovy ich štyroch detí alebo to, že sa presťahovali. Žena sa mu údajne vyhýbala, zatiaľ čo on sa snažil vypátrať pravdu. Chlapík sa napokon ocitol "v bitke medzi rozumom a srdcom".

Seth s deťmi Zdroj: FB/Seth Megow

Po niekoľkých mesiacoch Crissy prestala dokonca na noc chodiť domov. Pravdu sa napokon dozvedel raz večer, keď odišla od počítača so zapnutým Facebookom. Megow si tak mohol prečítať nespočetné množstvo správ, ktoré dokázali, že jeho manželka má za sebou niekoľko známostí na jednu noc a doteraz udržiava jeden dlhodobý pomer. "Bol som ten, kto s ňou zostával dlho do noci hore, aby jej pomohol s matematikou pri štúdiu vysokej školy. Bol som ten, kto vstal uprostred noci a priniesol plačúce dieťa k jej prsníku a potom som mu vymenil plienku, aby mohlo ďalej spať," hovorí sklamaný muž.

Sethovo sebavedomie a hodnota seba samého spadli na nulu. S manželkou prestal spávať a nakoniec jej navrhol rozvod, s čím súhlasila. Mladík dodal, že ona získala slobodu a on deti. Ku Crissy sa aj naďalej správa slušne, pretože ako tvrdí, napriek všetkému bola vždy skvelou matkou ich detí.