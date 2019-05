Mužovi sa prisnil neuveriteľný sen: Vďaka tomu sa z neho stal milionár

Mnohí snívajú o tom, že raz vyhrajú v lotérii a už dokonca aj presne vedia, čo by spravili so svojou výhrou. U väčšiny to však zostane len v teoretickej rovine, nie ale v prípade muža z Južnej Austrálie. Štyridsiatnik, ktorý si neželal zverejniť svoju identitu, vyhral tento mesiac v lotérii vďaka číslam, ktoré sa mu prisnili pred trinástimi rokmi, uvádza sa v oficiálnom stanovisku austrálskej lotérie The Lott.

Zdroj: Getty Images

Nebolo to prvýkrát, čo tieto čísla použil na tikete. "Skontroloval som svoj žreb a zistil, že som vyhral. Dúfal som, že jedného dňa sa to stane, že na tikete uvidím všetky svoje čísla," vyhlásil šťastný výherca, ktorý vraj s rovnakými číslami vyhral v minulosti už viackrát. "Sú očividne šťastné, takže s nimi budem pokúšať šťastie aj naďalej."

Na otázku, čo s peniazmi urobí, odpovedal muž, že ešte nevie. "Do práce ale asi chodiť neprestanem, aj dnes som išiel," dodal. A ešte na záver, toto sú jeho výherné čísla: 35, 26, 10, 36, 16, 22 a dodatkové čísla 27 a 32.