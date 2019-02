VIDEO Tínedžerka (14) u kamarátky dostala výchovnú lekciu od jej otca: Teraz prežíva peklo

NEW YORK - Cindy si užívala večer u kamarátky doma, keď jej zrazu zazvonil telefón. Bez premýšľania ho zdvihla, no nevlastnému otcovi jej priateľky sa to ani náhodou nepáčilo. Nezvyčajným spôsobom jej dal preto najavo, že takéto maniere vo svojom dome nestrpí. Dievčine to navždy zmenilo život, od udalosti zažíva agóniu.

Všetko sa začalo nevinne, keď sa Cindy stretla so svojimi kamarátkami v dome jednej z nich. Počas spoločnej večere jej zazvonil telefón a aj napriek zúrivému výrazu kamarátkinho nevlastného otca hovor prijala. Povedal jej, aby hovor okamžite ukončila a vzápätí jej zatrúbil do ucha húkačkou.

Keď sa na druhý deň ráno prebudila, mala pocit, že ju niekto bodá do uší. "Cítila som sa, akoby som vošla do medvedej jaskyne. Netušila som, aký zvuk sa mi dostal do uší. Bola to bdelá nočná mora," opísala svoj stav.

V škole sa bolesť uší ešte zintenzívnila, Cindy začala od bolesti dokonca plakať. Keďže ale nemala žiadne viditeľné poranenie, spolužiaci si mysleli, že si to vymýšľa. Nedokázali uveriť tomu, že by obyčajná húkačka mohla napáchať toľko nepríjemností. Ale Charles Liberman, profesor otológie na Harvarde, sa domnieva, že je to vysoko pravdepodobné. Podľa jeho slov nadmerný hluk prijímaný ušami nemusí vždy viesť k úplnej strate sluchu.

Zdroj: Youtube/Cure4Cindy

Štrnásťročnej tínedžerke bola nakoniec diagnostikovaná hyperakúzia, čiže zriedkavá porucha sluchu, pri ktorej vyvoláva hluk bolesť uší a poškodenie nervových vlákien hlboko vo vnútri ucha. Bolesť však pretrváva doteraz. Liečba a zvuková terapia to vraj len zhoršili. Cindy nemôže chodiť do školy, hrať sa so svojím psom ani sledovať televíziu. Veľmi nepomáhajú ani chrániče sluchu.

Zdroj: Youtube/Cure4Cindy ​

V súčasnosti je odkázaná na špeciálnu školu, v ktorej budú akékoľvek zvuky eliminované. Ozvali sa hlasy, ktoré navrhujú, aby rodičia dievčiny podali na nevlastného otca kamarátky ich dcéry žalobu, to ale odmietli. Namiesto toho sa momentálne snažia peniaze na potrebnú liečbu získať prostredníctvom stránky GoFundMe.