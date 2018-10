Anna (24) si privyrába ako nahá upratovačka: Prezradila, čo sa skutočne deje za dverami bytu klientov

LONDÝN - Dvadsaťštyriročná žena, ktorá dostane zaplatené za to, že sa pri upratovaní vyzlečie, prezradila, čo sa v skutočnosti deje za zatvorenými dverami. Anna pracuje pre firmu Naturist Cleaners už tri mesiace. Napriek nahote upratovačiek by rada zdôraznila, že nejde o službu poskytujúcu sex.

Annina hodinová mzda sa pohybuje okolo 45 libier (51 eur) na hodinu. Ak sa však nevyzlečie, odmena klesne na 23 libier (26 eur). Napriek tomu, že sa pri svojej práci odieva do Evinho rúcha, do domu klienta samozrejme prichádza oblečená v džínsoch a mikine.

Londýnčanka Anna pre WalesOnline povedala, že nikdy nebola nudistkou, ale veľmi rýchlo sa prispôsobila. "Nebola som nervózna, pretože sa cítim pohodlne, keď som nahá. Prvýkrát mi to pripadalo oslobodzujúce. Keď som sama alebo s kamarátmi či mojím priateľom, pobehujem nahá," priznáva.

Zdroj: profimedia.sk

Mladá Britka sa cíti vo svojom tele pohodlne a nehanbí sa ho ukazovať. Povedala, že jediný strašidelný moment, ktorý v tejto súvislosti zažila, bol v prvý deň jej práce, keď čakala pri dverách a nevedela, kto ich otvorí. "Pomyslela som si: ‚budem v bezpečí?‘ Nebude za nimi stáť nejaký úchylák?" V skutočnosti to však vraj bolo veľmi príjemné, klient bol úžasný. Stále sa Anny pýtal, či sa cíti dobre a udržiaval konverzáciu ďalej, čo ju upokojovalo. V byte údajne povysávala, utrela prach a umyla kúpeľňu. Byť nahou upratovačkou považuje za príjemnú zmenu v porovnaní s preplnenou kanceláriou. Za týždeň má zvyčajne tri až štyri zákazky.

Zdroj: profimedia.sk

Čo sa týka klientov, tak Anna zatiaľ upratovala len pre slobodných, ktorí žili sami. Išlo o mužov vo veku 20 až 50 rokov. Pred prácou sa ich vždy opýta, či sa ju nechystajú nahrávať, pretože s tým by mala veľký problém. Potom sa spýta, čo konkrétne treba upratať. Nakoniec sa vyzlečie donaha a pustí sa do toho. Anna túto prácu ostatným vrelo odporúča. "Je to jednoduchá robota a je fajn porozprávať sa s ľuďmi a spoznať ich," dodala s tým, že raz zažila aj klienta nudistu, ktorý sa k nej pridal.