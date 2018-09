Robotníci rozkopali betón a ostali zdesení: VIDEO toho, čo spod neho vyliezlo

Pracovníci objavili niečo, čomu sa hovorí hniezdo potkanov. Nájdené krysy boli podľa záberov rôznych tvarov a veľkostí. Je tiež evidentné, že ide o hnedé potkany, teda najrozšírenejší a rýchlo sa množiaci druh. Tento druh kolonizoval takmer všetky časti sveta.

Ich prispôsobivosť bola dokázaná nedávno, keď poľnohospodár objavil potkana, ktorý sa živil výhonkom sóje rastúcim z jeho tela. Muž potkana neskôr aj natočil na video. To ukazuje, že potkan je v obrovských bolestiach a zápasí s rastom sójového výhonku. Nepokúšal sa dokonca ani utiecť, keď sa ho ľudia dotýkali v snahe zistiť, ako k tomuto javu došlo. Je možné, že sa stal obeťou nemiestneho žartu. Do úvahy ale pripadá aj možnosť, že hlodavcovi spadlo semeno sóje do otvorenej rany a to spôsobilo podivuhodný úkaz.

"Je to zázrak. Hoci rastlina rástla v oblasti blízko krku, nedošlo k poškodeniu mozgu," hovorí profesor Siddiqui. Poľnohospodárovi sa napokon podarilo odstrániť výhonok z potkanovho chrbta.