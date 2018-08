Vedci zverejnili unikátne VIDEO izolovaného amazonského kmeňa: S ľuďmi nechce mať nič spoločné

RIO DE JANEIRO - Brazílskym úradom sa podarilo s pomocou drona odfotiť izolovaný kmeň žijúci v juhozápadnej časti štátu Amazonas. Fotografie spravili minulý rok, no zverejnili ich až teraz. Členovia kmeňa vraj o mestách a farmách nachádzajúcich sa v ich blízkosti vedia, no úmyselne sa im vyhýbajú.

Na záberoch je možné vidieť niekoľko ľudí kráčajúcich cez džungľu, pričom jedna osoba nesie luk a šípy. Kmeň v oblasti Vale do Javari objavili bádatelia. Vládna agentúra FUNAI pre agentúru Associated Press uviedla, že bezmennú komunitu monitorujú už niekoľko rokov, no predtým sa im nepodarilo spraviť žiadne zábery.

Zdroj: Youtube/Sergo UfoSergo

"Dúfam, že tieto zábery ešte viac poukážu na potrebu ochrany týchto nedotknutých skupín," poznamenal prezident FUNAI Wallace Bastos. Podľa koordinátora výskum kmeňa Bruna Pereira pomôže spomínané video študovať jeho kultúru. Agentúre sa doteraz nepodarilo zistiť meno kmeňa, hoci už má k dispozícii indície týkajúce sa jeho etnika a jazyka, ktorým rozpráva.

Agentúra zaregistrovala 107 izolovaných kmeňov žijúcich v krajine. Niektoré z nich už zachytili na kameru, no priamemu kontaktu s civilizáciou sa v dôsledku traumatických skúseností s ňou radšej vyhýbajú.