Vedci potvrdili pravdivosť starej múdrosti: Ak ráno robíte TOTO, pokazíte si celý deň

PENNSYLVÁNIA - Tím vedcov z Pennsylvánskej štátnej univerzity sa vo svojej dvojtýždňovej štúdii zameral na to, ako môže ranný stres ovplyvniť fungovanie ľudí počas celého dňa. Výsledky, ktoré boli publikované v časopise Journal of Gerontology, iba potvrdili pravdivosť starej ľudovej múdrosti.

Staré porekadlo o tom, že aké budete mať ráno, taký bude celý deň, potvrdili aj výsledky nedávnej štúdie vedcov z Pensylvánie. Šéf výskumného tímu Jinshil Hyun a jeho kolegovia zahrnuli do svojho dvojtýždňového experimentu 240 ľudí vo veku od 25 do 65 rokov. Každý z nich ráno po prebudení očakával stresujúci deň nabitý povinnosťami a premýšľal nad tým, ako to zvládne a či všetko stihne. Výsledky potvrdili, že ranný stres a úzkosť nielenže nepriaznivo ovplyvnili bežné fungovanie, ale zároveň mali nepriaznivý vplyv na krátkodobú pamäť a ľudia zabúdali aj na úlohy, o ktorých ráno ani nepremýšľali a vôbec nepredpokladali, že môžu byť stresujúce.

Zdroj: Getty Images

"Ak ľudia ráno predvídajú stresujúce okolnosti skôr, ako k nim vôbec príde, akoby blokovali všetko ostatné a zabúdali na bežné povinnosti, ale aj radosti. Ranný stres a očakávaná úzkosť nepriaznivo ovplyvňujú každodennú pamäťovú funkciu, nezávisle od toho, či sa stresujúce udalosti skutočne dejú alebo nie," vysvetlil Hyun.

To, že predvídavá úzkosť môže znížiť schopnosť mozgu prijímať rozhodnutia, udržiavať pozornosť, držať sa informácií a robiť morálne úsudky, bolo doteraz publikované iba na úrovní teórií. Vedci sa k týmto úsudkom dopracovali iba na základe testov vykonaných po pracovnom dni respondentov. Ale účastníci týchto štúdií neboli schopní odpovedať úplne presne, pretože mnoho pocitov z prežitého dňa vyhodnotili večer inak ako v danej situácii. Hyunov tím sa preto rozhodol všetko overiť si v praxi prostredníctvom šikovnej smartfónovej aplikácie. Každé 2,5 hodiny sa počas dňa účastníkom výskumu prihlásil signál a oni museli odpovedať na to, či pociťujú stres a ako sa cítia. Nakoniec museli večer zhodnotiť celý svoj deň.

Zdroj: Getty Images

Vedci po dvoch týždňoch zistili, že vyššie úrovne stresového očakávania v ranných a dopoludňajších hodinách boli spojené s nižším výkonom krátkodobej pamäte, ktorý sa u všetkých respondentov prejavil v priebehu dňa. Naopak stres, na ktorý ľudia mysleli iba večer a ráno o ňom vôbec nepremýšľali, neovplyvnil pamäť a výkon zúčastnených. "Keď sa ráno zobudíte s vyhliadkou stresujúceho dňa, v určitom zmysle ste si ho vopred pokazili a bude ešte horší, ako očakávate," dodal povedal člen tímu Martin Sliwinski.