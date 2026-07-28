Mŕtve hlodavce, výkaly v rúre a strašná špina! Hygienici zatvorili ázijskú reštauráciu: FOTO ukazuje čistý hnus

BRNO - Mŕtve hlodavce, výkaly v rúre aj znečistené podlahy! Českí hygienici uzavreli kuchyňu brnianskej reštaurácie Sabaidy. Z toho, čo tam našli, sa dvíha žalúdok.
Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) vykonali úradnú kontrolu v podniku Sabaidy pred pár dňami. Pohľad, ktorý sa im naskytol, nepoteší zrejme žiadneho z návštevníkov tejto reštaurácie. "Naši inšpektori vo vnútri zistili výskyt uhynutých hlodavcov a ich výkalov, ako aj výrazne znečistené podlahy," uviedli.
Podniku preto uložili čiastočný zákaz, ktorý sa vzťahuje na používanie kuchyne vrátane priľahlých priestorov, v ktorých dochádza k manipulácii s potravinami. "Inšpektori SZPI počas kontroly zistili, že v kuchyni a priľahlých priestoroch sa nachádzali rozkladajúce sa mŕtve hlodavce a ich výkaly, ktoré sa okrem iného nachádzali aj v priestore rúry, čo je viditeľné aj na vyhotovenej fotodokumentácii. Ďalej tu zistili zanedbaný stav upratovania vrátane výrazne znečistených podláh," dodali.