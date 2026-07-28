Hrôza na pútnickom mieste, šokovaní veriaci! FOTO Poškodili sochu Panny Márie, VIDEO podpálili oltár: DESIVÉ odkazy

MEDŽUGORIE - V známom pútnickom mieste Medžugorie v Bosne a Hercegovine došlo v noci na 28. júla k sérii vandalských útokov, ktoré pobúrili veriacich aj miestnych obyvateľov. Neznámi páchatelia poškodili viacero náboženských objektov, zanechali po sebe hanlivé nápisy a spôsobili aj materiálne škody. Podozrivého páchateľa zachytili bezpečnostné kamery.
Jedno z najnavštevovanejších katolíckych pútnických miest na svete sa stalo obeťou vandala. Najväčšie pobúrenie vyvolalo znesvätenie sochy Panny Márie – Kráľovnej pokoja na vrchu Podbrdo, známom aj ako Vrch zjavení. Socha bola postriekaná čiernym sprejom a na jej podstavci i v okolí sa objavili urážlivé odkazy. Pútnici, ktorí sa na miesto vybrali už v skorých ranných hodinách, zostali z pohľadu na poškodenú svätyňu otrasení, píšu noviny Slobodna Dalmacija.
Vandali však neútočili iba na jednom mieste. Čiernou farbou a grafitmi poškodili aj Modrý kríž, ďalšie významné modlitebné miesto v Medžugorí. Podľa miestnych médií sa na viacerých lokalitách objavil nápis „devil“ (diabol), a to vrátane oblasti vrchu Križevac, kam každoročne smerujú tisíce pútnikov.
Medžugorie
Medžugorie je známe vďaka údajným zjaveniam Panny Márie, ktoré sa podľa šiestich miestnych detí začali v roku 1981. Odvtedy sa toto miesto stalo centrom duchovného života, modlitby a púti pre milióny veriacich. Medžugorie je vnímané ako miesto ticha, modlitby a duchovného hľadania, ktoré priťahuje aj neveriacich alebo ľudí v životných krízach
Podpálili oltár
Poškodením sôch sa útoky neskončili. Páchateľ podpálil aj vonkajší oltár za Kostolom svätého Jakuba. Hasičom sa požiar podarilo rýchlo dostať pod kontrolu, no na nedávno zrekonštruovanom oltári vznikla materiálna škoda.
Po požiari sa objavili zábery z bezpečnostných kamier, informuje Večernji list. Tie ukazujú muža s čiapkou, ktorý pri oltári manipuluje s kanistrom obsahujúcim pravdepodobne benzín. Na videu je vidieť, ako tekutinu rozlieva pred oltárom aj po pódiu a následne sa pomocou dlhej tyče snaží rozšíriť plamene aj na konštrukciu nad oltárom. So sebou mal aj batoh a svoju tvár si nijako nezakrýval, čo by podľa miestnych médií mohlo polícii výrazne uľahčiť jeho identifikáciu. Oheň napokon poškodil podlahu oltára, no našťastie sa nerozšíril na prístrešok, čím sa predišlo oveľa väčším škodám.
Vyšetrovatelia predpokladajú, že za poškodením sôch aj založením požiaru stojí tá istá osoba. Objavili sa síce aj neoficiálne informácie, podľa ktorých by mohlo ísť o cudzieho štátneho príslušníka s psychickými problémami, tieto tvrdenia však polícia zatiaľ nepotvrdila a vyšetrovanie naďalej pokračuje.
K útokom došlo len niekoľko dní pred začiatkom medzinárodného festivalu mládeže Mladifest, ktorý každoročne priláka do Medžugoria desaťtisíce mladých pútnikov z celého sveta. Práve preto vyvolali udalosti medzi veriacimi ešte väčšie znepokojenie.