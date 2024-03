Biden vyhlásil, že je proti prevzatiu US Steel japonskou Nippon Steel

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok povedal, že je proti navrhovanému predaju oceliarní US Steel japonskej spoločnosti Nippon Steel. Informuje o tom agentúra AFP, podľa ktorej si Biden pred prezidentskými voľbami v novembri nechce pohnevať voličov, aj keď riskuje, že nahnevá kľúčového spojenca, Japonsko.

Bidenov zásah do plánovanej akvizície za 14,1 miliardy USD (12,91 miliardy eur) prichádza necelý mesiac pred návštevou japonského premiéra Fumia Kišidu v USA. Jej cieľom má byť posilnenie vzťahov v čase, keď sa Čína správa čoraz asertívnejšie. Zákonodarcovia z oboch parlamentných strán v USA sa však spojili s odbormi a postavili sa proti predaju americkej ikony zahraničnému vlastníkovi. US Steel sídli v Pittsburghu v štáte Pensylvánia, kde Biden vyhral vo voľbách v roku 2020. Tento rok ho opäť čaká súboj s Donaldom Trumpom. "US Steel sú ikonickou americkou oceliarňou už viac ako storočie a je nevyhnutné, aby zostali americkou spoločnosťou," uviedol Biden vo vyhlásení.

Zuzana Čaputová po prílete z Poľska, kde sa stretla s Joeom Bidenom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Biden však výslovne nepovedal, že zablokuje dohodu, ktorú od zverejnenia vlani v decembri skúmajú príslušné úrady, aby zistili, ako to ovplyvní bezpečnosť národného hospodárstva. US Steel a Nippon Steel v spoločnom vyhlásení uviedli, že veria v realizáciu dohody, ktorá odráža "úzke spojenectvo medzi Japonskom a USA". "Vítame kontrolu transakcie zo strany administratívy, pretože objektívna a komplexná kontrola preukáže, že posilní pracovné miesta v USA, konkurenciu a hospodársku a národnú bezpečnosť."

Navrhovaný predaj

Navrhovaný predaj sa stal volebnou politickou témou. Trump vo februári povedal, že "hroznú" dohodu zastaví, ak vyhrá ďalšie funkčné obdobie v Bielom dome. Biden, ktorý v predvolebnom manifeste sľúbil, že prebuduje americkú výrobu, má teraz obavy, aby prevzatie oceliarní zahraničnou firmou nevyslalo zlý signál voličom. Biden sa snaží získať si odbory, ktoré zastupujú dôležitých voličov. Odbory však reagovali na navrhovanú dohodu nahnevane napriek prísľubu japonskej spoločnosti, že bude dodržiavať dohody medzi US Steel a odborovou organizáciou United Steelworkers.

Najnovší postoj Bidena k predaju US Steel by mohol vyvolať frustráciu u japonskej vlády, pričom politika národnej hospodárskej bezpečnosti USA vrátane snahy o diverzifikáciu od čínskej dominancie v kľúčových dodávateľských reťazcoch si vyžaduje podporu spojencov. "Spojené štáty musia tiež ukázať, že stoja za svojimi partnermi. Postaviť sa proti akvizícii Nippon Steel nie je krokom týmto smerom," upozornil Thibault Denamiel z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS).