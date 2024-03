Poľskí poľnohospodári uvoľnia hranicu, aby umožnili návrat kamiónov na Ukrajinu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová)

Poľskí poľnohospodári už viac ako mesiac blokujú hraničné priechody s Ukrajinou na protest proti prílevu ukrajinských tovarov. Podľa nich znižujú trhové ceny a okresávajú im zisky. Blokáda spôsobuje na oboch stranách hranice dopravné zápchy a vodiči tam v kolónach trávia celé dni.

Podľa poľskej daňovej správy kamiónom pri Dorohusku v súčasnosti trvá prejazd asi 120 hodín, začiatkom týždňa to bolo až 400 hodín. Organizátori protestu teraz avizovali, že hraničný priechod uvoľnia a dočasne tak "otvoria hranice". "Je to naše gesto voči ukrajinským vodičom, aby sa mohli vrátiť k svojim rodinám, do svojej krajiny," povedal Wojciech Loš, líder protestu pri Dorohusku. Podľa jeho slov však poľnohospodári protest nekončia, ani neprerušujú a naďalej budú brániť vjazdu kamiónov z Ukrajiny do Poľska.