EÚ predstavila návrh navýšenia výroby a obstarávania zbraní

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Musíme vyrovnať transatlantickú rovnováhu bez ohľadu na volebnú dynamiku v Spojených štátoch. Musíme prebrať zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a zároveň, samozrejme, naďalej zachovať vernosť NATO," vyhlásila podpredsedníčka Európskej komisie Margrethe Vestagerová. "Lepšia schopnosť reagovať z nás urobí silnejších spojencov," dodala. "Po desaťročiach nedostatočných investícií musíme zvýšiť výdavky na obranu, no musíme to urobiť lepšie a spoločne," vyhlásil vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. "Silný, robustný a konkurencieschopný európsky obranný priemysel je strategickou nevyhnutnosťou," dodal.

archívne video

Zbraňový priemysel Hamasu v centre Gazy – nad zemou aj pod zemou (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Zvýšená produkcia vojenského materiálu

Ruská vojenská agresia proti Ukrajine odhalila nedostatočné európske výrobné kapacity v momente, keď Ukrajina potrebovala muníciu na odrazenie ruských jednotiek, no EÚ nedokázala prisľúbené množstvo munície dodať, podotýka agentúra AP. Európski predstavitelia taktiež vnímajú naliehavosť zvýšenia produkcie vojenského materiálu aj v súvislosti s možným návratom bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Francúzsko a Nemecko preto varovali Európu, že pre svoju obranu musí urobiť viac.

Vestagerová upozorňuje, že aj keď štáty investície zvyšujú, smerujú ich do veľmi rôznorodých zbraňových systémov pochádzajúcich primárne spoza hraníc EÚ. "Mali by sme investovať lepšie, čo do veľkej miery znamená, že by sme mali investovať spoločne a do európskych výrobkov," dodala. Podľa návrhov by členské štáty do roku 2030 mali najmenej 40 percent vojenského vybavenia nakupovať spoločne a 35 percent nákupov má pochádzať zvnútra EÚ. Návrhy teraz budú schvaľovať jednotlivé členské štáty. Ruský vojenský útok na Ukrajinu prinútil európske krajiny zvýšiť výdavky na obranu. Nemecko oznámilo masívnu investíciu do modernizácie svojich ozbrojených síl vo výške 100 miliárd eur, veľkú časť tejto sumy však pohltí nákup amerických stíhačiek F-35.