Europoslanci odobrili aktualizáciu pravidiel o vodičských preukazoch v Európskej únii

Poslanci chcú, aby boli vodiči lepšie pripravení na skutočné situácie a aby si uvedomovali riziká, najmä pokiaľ ide o zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, deti, cyklisti a používatelia elektronických kolobežiek.

Po novom by súčasťou skúšok na získanie vodičského preukazu mali byť jazda v snehu a klzkých podmienkach, bezpečné používanie telefónu počas jazdy, mŕtve uhly pri šoférovaní, asistenčné systémy vodiča a bezpečné otváranie dverí vozidla.

Podľa zákonodarcov by mali byť vodičské preukazy platné najmenej 15 rokov pre motocykle a osobné automobily a päť rokov pre nákladné vozidlá a autobusy. Europoslanci nepodporili skracovanie platnosti vodičských preukazov pre starších ľudí, ako to navrhla Európska komisia.

Poslanci súhlasia s tým, aby vodiči posudzovali vlastnú spôsobilosť viesť motorové vozidlo pri vydávaní a obnovovaní vodičského preukazu. Krajiny EÚ môžu rozhodnúť, či by sa sebahodnotenie malo nahradiť lekárskym vyšetrením zahŕňajúcim kontrolu zraku a kardiovaskulárneho systému vodiča.

Aktualizované pravidlá

Europarlament však žiada, aby sa národné vlády viac usilovali o zvyšovanie povedomia verejnosti o mentálnych a fyzických signáloch, ktoré môžu ohroziť vodičské spôsobilosti šoférov. Aktualizované pravidlá hovoria, že neskúsení vodiči by mali prejsť skúšobným obdobím v trvaní najmenej dvoch rokov. Počas toho by podliehali určitým obmedzeniam, ako sú prísnejšie, resp. nulové, alkoholové limity počas jazdy a prísnejšie sankcie za nebezpečnú jazdu.

S cieľom zmierniť nedostatok profesionálnych vodičov v EÚ poslanci súhlasia, aby 18-ročné osoby mohli získať vodičský preukaz na vedenie nákladného vozidla alebo autobusu s najviac 16 cestujúcimi za predpokladu, že sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Okrem toho by 17-roční ľudia mali mať nárok aj na vodičský preukaz pre osobné automobily alebo nákladné vozidlá, ak ich sprevádza skúsený vodič.

Poslanci súhlasia aj so zavedením digitálneho vodičského preukazu, ktorý by bol dostupný na mobilnom telefóne a ktorý by bol pri kontrole rovnocenný s fyzickým vodičským preukazom. Ďalšie kroky v kontexte tohto návrhu prijme až nový europarlament, ktorý vzíde z eurovolieb stanovených na 6. až 9.júna.