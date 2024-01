Počet obetí po zemetrasení v Japonsku stále stúpa: Naopak počet nezvestných klesol na 103

Hasiči prehľadávajú zasypané domy v zemetrasením postihnutom meste Suzu v prefektúre Ishikawa v pondelok 8. januára 2024. (Zdroj: SITA/ Kyodo News via AP)

Do oblasti postihnutej zemetrasením vyslali úrady tisíce záchranárov z celej krajiny. Ich prácu však komplikuje počasie i cesty, ktoré sú v dôsledku zemetrasenia a zosuvov pôdy neprejazdné. V uplynulých dvoch dňoch pritom v Išikawe aj nasnažilo, čo záchrannú operáciu skomplikovalo ešte viac.

archívne video

V obci Baškovce búrajú prvý zničený dom po zemetrasení (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Napriek ťažkým podmienkam sa však v sobotu podarilo aj päť dní po zemetrasení spod sutín domu v meste Suzu zachrániť 90-ročnú ženu. Pokračujúce pršanie však zvyšuje riziko vzniku nových zosuvov pôdy. Sneh by zase mohol spôsobiť, že by sa pod jeho váhou zrútili ďalšie poškodené budovy, varovala regionálna vláda.

Chladné počasie zrejme zhorší podmienky aj pre takmer 30-tisíc ľudí, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v štátnych dočasných ubytovacích zariadeniach. Najmenej 2-tisíc ľudí na polostrove Noto, ktorý zemetrasenie postihlo najviac, zostáva v dôsledku neprejazdných ciest odtrhnutých od zvyšku sveta. Neprejazdné cesty navyše komplikujú aj dodávky pomoci. Aj v nedeľu boli dodávky elektrickej energie prerušené do približne 20 700 domácností. Vyše 66-tisíc domácností zostáva bez vody.

Popadané budovy sú zasypané snehom v Anamizu, prefektúra Ishikawa, pondelok 8. januára 2024. (Zdroj: SITA/ Kyodo News via AP)

"Prvou prioritou je záchrana ľudí pod sutinami a to, aby sme sa dostali do izolovaných komunít," uviedol v nedeľu japonský premiér Fumio Kišida. Dodal, že vláda do každej z izolovaných obcí vyslala po zemi vojakov i policajné a hasičské vrtuľníky.

V Japonsku sa každoročne vyskytnú stovky zemetrasení, no veľká väčšina z nich nespôsobí škody aj vďaka prísnym stavebným predpisom. Vo vidieckych oblastiach - akou je aj Noto, kde raste počet obyvateľov v pokročilom vek - je však mnoho starších stavieb, píše AFP.