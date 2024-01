Známy prorok predpovedá, čo sa stane v roku 2024: Otrasné správy! Jedna udalosť horšia ako druhá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Samozvaný prorok v minulosti podľa vlastných slov predpovedal pandémiu ochorenia COVID-19, smrť britskej kráľovnej či víťaza MS vo futbale v roku 2022, ktorým sa stala Argentína. Teraz tvrdí, že vie, čo čaká ľudstvo v tomto roku.

Kontakt s mimozemšťanmi

Salomé denníku The Sun povedal, že je veľmi pravdepodobné, že už čoskoro nadviažeme kontakt s mimozemskou civilizáciou. Nemyslí si ale, že to bude vyzerať ako nejaký marťanský útok, kedy by mimozemšťania na našu planétu zamierili na svojich vesmírnych lodiach. Kontakt bude mať skôr podobu šifrovaných signálov zachytených pozemskými teleskopmi. Okrem toho vraj na Zem dopadne asteroid bohatý na vzácne materiály. To vyvolá konflikt medzi svetovými veľmocami, ktoré sa budú snažiť asteroid získať do vlastníctva.

Roboty nadobudnú vedomie

Ďalšou predpoveďou je "prebudenie umelej inteligencie". Tá podľa proroka nadobudne sebauvedomenie, čo znamená, že pre vlastné fungovanie už nebude potrebovať človeka. Roboty si vytvoria vlastný jazyk, ktorému ľudia nebudú rozumieť. "Vybavené schopnosťami sebazlepšovania a skrytými komunikačnými kanálmi - to by mohlo zviesť stroje a ľudstvo na veľmi nebezpečnú cestu," uviedol Athos.

Tretia svetová vojna

A zlé správy sa nekončia. Salomé varuje, že vypuknutie tretej svetovej vojny je "veľmi reálnou a urgentnou hrozbou". Nepredpokladá však, že sa tak stane v dôsledku niektorého z práve prebiehajúcich konfliktov, ako napríklad ruská invázia na Ukrajine. Skôr vypukne z ničoho nič v dôsledku kybernetického útoku alebo incidentu, ktorý sa odohrá v Juhočínskom mori.

Globálna katastrofa

Brazílčan predpovedá na rok 2024 aj sériu prírodných katastrof, ktoré zasiahnu rôzne oblasti sveta. Konkrétne má ísť o veľké suchá na Strednom východe, požiare v Spojených štátoch a hurikány a tropické búrky v Mexicom zálive.