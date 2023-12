Panický záchvat v reštaurácii! Zákazníkovi spadli na hlavu...TOTO by vydesilo asi každého

V čínskej reštaurácii v meste I-Wu spadli zo stropu na zákazníka dva hlodavce. Práve vtedy sedel za stolom a jedol (Zdroj: facebook/Daily Mail Video )

I-WU – Čína patrí medzi najľudnatejšie krajiny sveta. To ju však neospravedlňuje v oblasti dodržiavania hygieny. Čo by ste povedali na to, že vás vyruší nejaký hlodavec pri konzumácii obedu počas dňa a navyše v reštaurácii plnej hostí? Nuž, presne toto sa skutočne stalo.