Tusk vyzval Dudu, aby sa rýchlo rozhodol, koho poverí zostavením vlády

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

VARŠAVA - Líder poľskej opozície Donald Tusk vyzval prezidenta Andrzeja Dudu na to, aby sa rýchlo rozhodol, komu dá po nedeľných parlamentných voľbách prvú šancu na zostavenie novej vlády. Informujeme o tom na základe správ agentúr DPA a AFP.

"Ľudia čakajú na prvé rozhodnutia, ktoré budú dôsledkom týchto volieb," povedal Tusk vo videu na Facebooku. Opozičné strany, ktoré vo voľbách získali väčšinu hlasov, sú podľa jeho slov pripravené "kedykoľvek" prevziať moc v krajine. "Víťazné demokratické strany sú spolu v neustálom kontakte a sú pripravené kedykoľvek prevziať zodpovednosť za riadenie krajiny," uviedol na platforme X, predtým známej ako Twitter.

V nedeľňajších parlamentných voľbách síce zvíťazila vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), v parlamente však nezískala väčšinu mandátov a prakticky nemá reálnu možnosť na vytvorenie väčšinovej vlády, približuje DPA. PiS vo voľbách získala 35,38 percenta hlasov. Občianska koalícia (KO) vedená Tuskom skončila na druhom mieste 30,70 percentami hlasov. Do Sejmu sa dostali aj strany Tretia cesta (TD) s podporou 14,40 percenta voličov, Ľavica so ziskom 8,61 percenta hlasov a ultrapravicová Konfederácia so ziskom 7,16 percenta hlasov.

Panie Prezydencie, Proszę o energiczne i szybkie decyzje! Wygrane demokratyczne partie są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju. Ludzie czekają. Posted by Donald Tusk on Tuesday, October 17, 2023

Opozičné subjekty Občianska koalícia, Tretia cesta a Ľavica už deklarovali, že sú pripravené sformovať spolu vládnu koalíciu. Jediným možným spojencom PiS sa tak javí byť strana Konfederácia, ani s tou by však v Sejme nemala nadpolovičnú väčšinu mandátov, a na vytvorenie väčšinovej koalície by jej tak nestačila.

V súlade s poľskou ústavou musí Duda zvolať prvé zasadnutie novozvoleného parlamentu do 30 dní od konania volieb. Po tomto prvom zasadnutí má ešte 14 dní na vymenovanie nového premiéra, približuje poľská agentúra PAP. Najpravdepodobnejším kandidátom na post predsedu novej poľskej vlády je pritom práve Tusk. DPA však pripomína, že zostavením novej vlády zvykne prezident v Poľsku najskôr poveriť lídra strany, ktorá vo voľbách získala najviac hlasov. Keď sa koalíciu po tomto prvom pokuse vytvoriť nepodarí, dostávajú tradične šancu ďalšie strany.