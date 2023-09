Smrť dieťaťa v jasliach: Obrovská tragédia, ročný chlapec sa dostal k drogám, našiel ich v postieľke pod matracom!

Smrť ročného chlapčeka Nicholasa otriasla celým New Yorkom (Zdroj: Twitter/@AlertaMundial2)

Do kontaktu s drogou sa okrem chlapca dostali ďalšie tri deti, ktoré museli byť hospitalizované v nemocnici. Z vraždy chlapca bola obvinená majiteľka zariadenia Grei Mendezová a bratranec jej manžela. Pri domovej prehliadke objavila polícia približne kilogram fentanylu nielen pod matracom, ale aj v skrini na chodbe, uložený na podložkách na hranie pre deti, informovala americká CBS.

Šéf newyorských policajtov potvrdil, že fentanyl bol uložený pod matracom, kde deti spali. Polícia sa domnieva, že množstvo fentanylu, ktoré v jasliach našli by mohlo zabiť 500 tisíc ľudí. Prípad je o to tragickejší, že chlapec bol v jasliach iba týždeň. Trom deťom stihli lekári podať liek Narcan, ktorý sa používa k zastaveniu účinku opiátov, no malému Nicholasovi už nedokázali pomôcť.

Nebezpečnosť fentanylu okomentoval aj starosta New Yorku Eric Adams. „Iba desatina veľkosti nechtu dokáže zabiť aj dospelého človeka, tak si predstavte, čo to môže urobiť s dieťaťom,“ uviedol pre CBS. Majiteľka jaslí Grei Mendezová bola zatknutá za vraždu a distribúciu drog spolu s bratrancom jej manžela, no polícia pátra ešte po manželovi, ktorému sa podarilo utiecť. Podľa úradov neboli jasle doteraz ničím podozrivé, spĺňali všetky štandardy, ktoré mali mestom New York nariadené. V mesiaci september dokonca prešli neohlásenou kontrolou. „Je mi to ľúto, ale inšpektori starostlivosti o deti zatiaľ nie sú vyškolení na hľadanie fentanylu. Ale zrejme s tým musíme začať,“ informoval newyorský zdravotný komisár Ashwin Vasan.

Aj keď sa najskôr majiteľka jaslí snažila očistiť svoje meno, záznamy telefonických rozhovorov a bezpečnostných kamier dokázali pravý opak. Žena sa krátko pred príchodom záchranárov snažila zbaviť všetkých dôkazov a ako prvé zavolala svojmu manželovi, ktorého informovala o tragédii. Ten odišiel zadným vchodom škôlky s dvoma plnými nákupnými taškami. Obom majiteľom aj bratrancovi hrozí trest odňatia slobody vo výške 20 rokov až doživotie. V roku 2010 si drogy vyžiadali v Amerike vyše 40 000 obetí, z ktorých 10% zomrelo na predávkovanie fentanylom. V roku 2021 to už bolo 100 000 obetí, so 66 percentným podielom.