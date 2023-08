Chcel sa len zabaviť v nočnom klube: Oslava skončila tragédiou! Svojho malého syna už nikdy neobjíme

Veselý a plný života s krásnou manželkou

Vyhadzovači pred istým nočným klubom na Cypre na smrť dobili Brita, ktorý sa tu chcel zabaviť. 29-ročný Huseyin Mavideniz, občan Veľkej Británie, zomrel po útoku vo štvrtok skoro ráno pred klubom v Iskele na severnom Cypre. Uviedli to miestne médiá s odvolaním sa na políciu. Klubová ochranka ho údajne niekoľkokrát udrela do hlavy. Potom ho rýchlo previezli do štátnej nemocnice vo Famaguste, ale tam ho lekári, žiaľ, vyhlásili za mŕtveho.

(Zdroj: FB Hospital Famagusta)

Krátko po tom, čo Mavideniza doviezli do zdravotného strediska, objavila sa tam skupina mužov a spôsobili zmätok tým, že rozbili okná na pohotovosti v nemocnici kladivom, uvádzajú miestne správy. Bezprostredne nebolo jasné, kto to bol a prečo zaútočili na nemocnicu. Cyperská tlač uviedla, že Mavideniz sa okolo 3.30 pohádal s istým 26-ročným mužom pred barom „Breeze“ v meste Trikomo. 26-ročného muža, ktorého meno nezverejnili, zatkla polícia. V súvislosti s incidentom stále pátrajú po inom mužovi, ktorý mal byť tiež prítomný.

(Zdroj: FB H. M.)

Zástupca hlavného lekára štátnej nemocnice vo Famaguste doktor Eyüp Göksu uviedol: „Keď ho doviezli do nemocnice, skonštatovali sme smrť. Polícia to momentálne vyšetruje. Podrobné informácie poskytujú naši službukonajúci lekári.“ Huseyin bol údajne v krajine so svojím otcom, ktorý sa podrobuje špecifickej liečbe. Syn sa chcel len zabaviť. Vyšetrovanie brutálnej kauzy pokračuje.