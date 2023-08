Takto si svoj koniec nepredstavovali: Štyria Ukrajinci zomreli na otravu plynom zo zle skladovaných zemiakov

(Zdroj: Getty Images)

ĽVOV – Miestni záchranári prijali správu o tom, že v obci Hello sa v pivničných priestoroch dvojposchodového domu priotrávili štyri osoby. Dôvodom bola vysoká koncentrácia plynov hnijúcich zemiakov.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 532 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Zomreli štyria ľudia - žena narodená v roku 1956 a muži narodení v rokoch 1952, 1978 a 1971. Predpokladá sa, že po príchode do pivnice, v ktorej boli uskladnené zemiaky stratili vedomie dôsledkom vdýchnutia nebezpečných plynov, ktoré zemiaky vytvorili, píše Golossokal. Pri rozklade organických materiálov, ako sú zemiaky, dochádza k rôznym chemickým reakciám, pri ktorých sa môžu uvoľňovať nebezpečné plyny. Zemiaky obsahujú látku zvanú solanín, ktorá je vo väčšom množstve pre ľudí jedovatá a jej výskyt sa zvyšuje pri nesprávnom skladovaní. Záchranári okrem vyťahovania tiel zo suterénu, zablokovali plynový ventil, zabezpečili osvetlenie a oplotili miesto udalosti. Polícia príčiny a okolnosti incidentu zatiaľ zisťuje.