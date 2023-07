Svetová zdravotnícka organizácia vyzýva na prijatie opatrení proti utopeniam detí v chudobných krajinách

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File)

Medzi najefektívnejšie preventívne opatrenia patria podľa odborníkov hodiny plávania v prvých ročníkoch základných škôl či umiestnenie malých detí do bezpečných centier predškolskej starostlivosti. Ak by sa podarilo tieto opatrenia zafinancovať v krajinách so strednými a nízkymi príjmami, do roku 2050 by bolo možné zachrániť pred utopením až 774.000 detí, uviedla WHO pri príležitosti Svetového dňa prevencie pred utopením.

Uvedenými opatreniami by sa podľa WHO malo predchádzať aj prípadom, keď sa deti síce neutopia, no v dôsledku incidentov vo vode trpia vážnymi zdravotnými následkami. Takýchto prípadov je ročne vo svete až 178.000. So súvisiacimi úmrtiami a poškodením zdravia detí sú podľa WHO spojené aj veľké finančné straty v odhadovanej výške stoviek miliónov eur, ktorým by sa tiež dalo zabrániť účinnými preventívnymi krokmi.