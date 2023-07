Kimova sestra tvrdí, že lietadlá KĽDR odrazili americké špionážne lietadlo

Spojené štáty a Južná Kórea tieto tvrdenia odmietli, pričom vyzvali Pchjongjang, aby sa zdržal akýchkoľvek činov alebo rétoriky, ktoré vyvolávajú animozitu. Kim Jo-džong, ktorá patrí k najvyšším predstaviteľom zahraničnej politiky svojho brata, vyhlásila, že americké špionážne lietadlo sa v pondelok osemkrát dostalo do východnej exkluzívnej ekonomickej zóny Severnej Kórey. Vo vyhlásení, ktoré v pondelok večer priniesli štátne médiá, uviedla, že KĽDR uviedla do pohotovosti vojenské lietadlá, aby odrazili tento americký stroj.

Hovorkyňa Pentagónu hovorí o obyčajných obvineniach

Severokórejské ministerstvo obrany krátko predtým obvinilo USA, že niekoľkokrát vleteli strategickým prieskumným lietadlom do "nedotknuteľného vzdušného priestoru" KĽDR, a varovalo, že približujúce sa lietadlá môžu byť zostrelené. Zatiaľ čo vyhlásenie silového rezortu zrejme naznačovalo narušenie severokórejského teritoriálneho vzdušného priestoru, Kim Jo-džong obvinila USA z vykonávania leteckého prieskumu nad výlučnou ekonomickou zónou KĽDR - oblasťou do 370 kilometrov od jej územia, kde má pod kontrolou práva na prírodné zdroje. Hovorkyňa Pentagónu Sabrina Singhová označila tvrdenie Pchjongjangu o narušení vzdušného priestoru za "obyčajné obvinenia".

USA vraj vykonávali štandardné prieskumné aktivity

"Spojené štáty sú ako vždy odhodlané bezpečne a zodpovedne lietať, plaviť sa a operovať všade tam, kde to umožňuje medzinárodné právo, a po boku našich spojencov a partnerov," povedala. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller uviedol, že USA vyzývajú Severnú Kóreu, aby sa zdržala "eskalačných akcií" a zapojila sa do serióznej diplomacie. Juhokórejský zbor náčelníkov štábov taktiež poprel, že by USA vleteli so špionážnym lietadlom nad severokórejské územie. USA podľa neho vykonávali štandardné prieskumné aktivity v koordinácii s juhokórejskou armádou. Spojené štáty majú v Južnej Kórei približne 28.500 vojakov ako odradzujúci prostriedok proti prípadnej agresii zo strany Severnej Kórey.