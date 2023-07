AKTUÁLNE Dovolenkový raj Slovákov čoskoro zasiahnu silné búrky: TIETO oblasti sú v ohrození! Ak ste tam, buďte opatrní

ZÁHREB - Chorvátske médiá varujú dovolenkárov pred blížiacim sa premenlivým a nestabilným počasím. Na západe krajiny by sa mali objaviť búrky, ktoré budú na niektorých miestach aj intenzívnejšie a treba rátať s tým, že môžu skomplikovať cesty, ale aj pobyt dovolenkujúcich.

Záhreb a Karlovac s výstrahou

Zatiaľ čo vo vnútrozemí by malo prevládať slnečné počasie s premenlivou oblačnosťou, západné oblasti by podľa Štátneho hydrometeorologického ústavu (DHMZ) mali už od utorka potrápiť intenzívne prehánky a búrky, informujú chorvátske médiá. Nepríjemná zmena letného počasia by sa mala týkať najmä severnej časti Chorvátska. Pre regióny Záhreb a Karlovac bola dokonca vydaná žltá výstraha pred búrkami.

Meteorologička Tomislava Hojšáková upozorňuje, aby boli ľudia opatrní a dávali si pozor. „Buďte obzvlášť opatrní v exponovaných oblastiach, ako sú hory, lesy, lúky alebo otvorený terén.“ Dovolenkárov z pobrežia Dalmácie by sa však táto zmena nemala dotknúť. Aj keď odborníci predpokladajú, že by na pobreží malo prevládať slnečné počasie bez zrážok, výstraha platí takmer pre celé územie Chorvátska.