Let na dovolenku z Bratislavy do tureckej Antalye sa zmenil na drámu: Núdzové pristátie!

ANTALYA – Lietadlo českej spoločnosti Smartwings, ktoré letelo z Bratislavy do tureckej dovolenkovej destinácie Antalye, muselo počas pristávania vyhlásiť stav núdze. Išlo o problémy so systémom pretlakovania v lietadle, lietadlo našťastie bezpečne pristálo. Rovnaký problém tej istej spoločnosti sa stal v inej destinácii pred dvomi týždňami.

Pri pristávaní musel let 6D 6100 z Bratislavy do Antalye vo štvrtok 29.6. popoludní vyhlásiť stav núdze, informuje tn.cz. „Pred plánovaným pristátím v tureckej Antalyi sa prejavila porucha na pretlakovanie lietadla. Z tohto dôvodu sa posádka rozhodla pre bezpečné klesanie do nižšej letovej hladiny a lietadlo následne bezpečne pristálo,“ povedala Vladimíra Dufková, hovorkyňa spoločnosti Smartwings. „Posádka postupovala úplne v súlade s prísnymi bezpečnostnými postupmi pre tieto situácie,“ dodala.

Podobný problém riešila spoločnosť už pred dvoma týždňami, kedy jej let z Grécka do Prahy ohlásil krátko po štarte technické problémy. Lietadlo sa otočilo a vrátilo sa späť na Krétu. Spoločnosť pre cestujúcich poslala náhradné lietadlo.