Experti odhalili odpovede na najintímnejšie otázky: Ktoré znamenie má najradšej spontánny sex? Budete sa čudovať!

Prieskum zisťoval u účastníkov mieru spontánnosti a ideálnu dobu počas dňa na sex. Pýtal sa aj na znamenie zverokruhu a ukázalo sa, že Strelec je tým hviezdnym znamením, ktoré si s najväčšou pravdepodobnosťou sex dopredu naplánuje. Hoci je známy svojou spontánnou povahou, takmer polovica (48 percent) Strelcov uviedla, že sex plánujú vopred. Tesne za Strelcom nasledujú Vodnár a Býk so 46 percentami. Najmenej si sex plánujú Blíženec (31 percent), Panna (36 percent) a Lev (36 percent).

Plánovanie má pozitíva

Hoci väčšina opýtaných si myslí, že spontánny sex je najlepší druh sexu, na plánovaní intimity nie je nič zlé, myslí si sexuálny kouč Cam Fraser. "Ak je sex naplánovaný, môže páru poskytnúť niečo, čo môžu vybudovať, očakávať a na čo sa pripraviť," povedal. "Naplánovanie sexu môže byť skvelé aj pre páry, ktoré nemajú veľa priestoru na spontánnosť," čím mal na mysli najmä rodičov a ľudí, ktorí pracujú dlhé hodiny. "Navyše, plánovanie sexu môže viesť k väčšiemu sexuálnemu vzrušeniu, pretože dokážete využiť pocit očakávania a začať predohru dlho predtým, ako sa priblížite k času, kedy máte sex naplánovaný." Myslí si, že v konečnom dôsledku môže plánovanie sexu preukázať oddanosť vášmu vzťahu, zlepšiť komunikáciu a zaručiť kvalitný čas s partnerom.

Prieskum sa ponoril aj do toho, kedy je ideálny čas na sex. Takmer dve tretiny (61 percent) opýtaných uviedla, že najčastejšie majú sex neskoro v noci. Skorý večer je ďalšou najobľúbenejšou voľbou (14 percent), za ňou nasleduje 10 percent tých, ktorí uprednostňujú ranný sex. Poludnie je najmenej obľúbený čas na sex (2 percentá), s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že väčšina ľudí je v tomto čase zaneprázdnená inými starosťami. Fraser povedal, že na to, kedy je „správny“ čas na sex, nie je univerzálna odpoveď. "Existuje niekoľko rôznych názorov na „ideálny“ čas na sex. Niektorí ľudia navrhujú ráno, pretože mužský testosterón je v tomto čase najvyšší," vysvetlil. "Iní navrhujú okolo tretej hodiny popoludní, pretože to je čas, kedy sú mužské a ženské hormóny najviac zosynchronizované."

Čo ak jeden partner je ranné vtáča a druhý nočná sova? Psychologička Carmen Harraová pre The Independent povedala, že na prekonanie tohto problému je dôležité, aby sa páry rozprávali medzi sebou otvorene a vysvetlili si, prečo si v určitom čase viac užívajú sex. "Povzbudzujem pár, ktorý má protichodné sexuálne preferencie, aby sa striedali - niekoľkokrát ráno, niekoľkokrát v noci - ako kompromis," povedala. "Radím im tiež, aby nemysleli toľko na čas, ale skôr na to čo im sex poskytuje. Choďte mimo svojej komfortnej zóny a užite si sex s partnerom v rôznych polohách a miestach, vďaka čomu bude intimita nezabudnuteľnejšia a zvýši sa vaše vzrušenie do budúcnosti."