Zažite raj na zemi a okúpte sa v jazere plnom hviezd: Na najkrajšie pláže sa teraz dostanete za menej ako 2 hodiny!

CHORVÁTSKO - Časy, keď ste museli tráviť dlhé hodiny v aute, ak ste sa chceli dopraviť do obľúbeného južného Chorvátska, sú dávno preč. Za jeden a pol hodiny sa tam teraz môžete dostať letecky a vychutnať si skutočne skvelú jadranskú dovolenku aj so zaujímavými novinkami.

Ak vás doteraz odrádzala viac ako 11-hodinová cesta na tie najkrajšie južné pláže Chorvátska, už nemusí! Do historického Dubrovníka či malebného Braču sa teraz dostanete za približne jeden a pol hodiny letecky priamo z Bratislavy aj Košíc. Chorvátsko sa pomaly, ale isto dostáva medzi najzaujímavejšie svetové destinácie. Je poznať, že najmä vďaka súkromnej iniciatíve podnikateľov napreduje skutočne rýchlo. Navyše, od januára 2023 sa v Chorvátsku platí eurom.

Dubrovník sa pýši nádhernými plážami a stúpa aj kvalita ubytovania a služieb. Ak sa rozhodnete pre túto destináciu, dovolenku si môžete užiť v jednom z all inclusive hotelov, ktoré ponúkajú vyžitie pre celú rodinu.

Keďže v rebríčku obľúbenosti stále stúpa, aj CK SATUR ponúka priame lety z Bratislavy do Dubrovníka. Veľkou výhodou sú denné lety a to každú sobotu počas celej letnej sezóny.

V Drubrovníku nájdete raj na zemi

Dubrovník, prezývaný aj "perla Jadranu", vás jednoznačne nenechá chladnými! Je postavený na skalnatom výbežku nad morom, čím vytvára nekonečné a impozantné divadlo. Navyše, je zapísaný pod ochranu UNESCO a to ako zachovalý mestský celok. Ak si vyberiete dovolenku v Dubrovníku, ohúria vás hradby dlhé 1940 metrov, ktoré vám dovoľujú kompletne obísť centrum a pritom sa naskytajú krásne výhľady.

Keď budete v Dubrovníku, rozhodne nevynechajte Love Stories múzeum. Nájdete tam jedinečné osobné príbehy lásky a predmety veľkej sentimentálnej hodnoty darované z celého sveta, oboznámite sa s mýtickými milostnými príbehmi, ale zažijete aj drámu a romantiku filmov, ktoré boli natočené priamo v Dubrovníku.

Prejdite sa po filmových miestach

Asi každý milovník seriálového hitu Game of Thrones vie, že seriálové mesto King´s Landing skutočne existuje a prejsť sa po ňom môžete priamo v Dubrovníku. Návštevníci sa môžu prejsť cestou, po ktorej Cersie kráčala svoju chôdzu hanby, a ktorá vedie aj pred kostolom svätého Ignáca z Loyoly na vrchole Starého mesta Kráľovského prístavu.

No nielen Game of Thrones dodalo mestu hviezdny nádych. Producenti Star Wars sa rozhodli použiť staré mesto Dubrovníka a premeniť ho na galaktické mesto Canto Bight, jedno z kľúčových miest vo filme The Last Jedi.

Dubrovník dýcha históriou

Mesto ponúka nielen krásne pláže a skvelé hotely, ale spoznáte tu aj kus histórie. Zaujímavé to môže byť aj pre deti, ktoré sa cez zážitky naučia veľký kus dejín. Vyberte sa napríklad na Pevnosť sv. Jána, niekedy nazývanú aj sv. Ivana. Táto významná pevnosť rozhodne stojí za návštevu! Nachádza sa pri starom prístave a kedysi slúžila na ochranu južnej a východnej časti mesta.

Dnes tam nájdete množstvo atrakcií. Sídli tam napríklad Námorné múzeum Dubrovníka či akvárium s miestnou aj exotickou faunou a flórou.

Zažite najväčšiu atrakciu Dubrovníka

Medzi najväčšie atrakcie patrí jednoznačne lanovka na horu Srdj. Tá sa hrdo vyníma 412 metrov nad starým mestom Dubrovníka. Na jej vrchole sa nachádza pevnosť, mohutný kríž, vojenské múzeum a panoramatická reštaurácia. Viete sa k nej dostať aj po turistickom chodníku, no jednoznačne najobľúbenejšou je kabínová lanovka.

Okúpte sa v jazere plnom hviezd

Ak túžite po romantike, určite nevynechajte ostrov Mljet. Časť ostrova je Národným parkom, ktorý má rozlohu neuveriteľných 54 km2. Oddýchnete si od rušných miest, pretože na ostrove autá neuvidíte. Môžete sa po ňom pohybovať len pešo alebo na bicykli. Počas prechádzky po ostrove sa vám naskytnú očarujúce výhľady na malebné chorvátske dedinky, lesy a Malé a Veľké jazero. V nich sa môžete dokonca aj okúpať.

Ak by ste na ostrove ostali aj počas noci, zažijete neuveriteľné ticho, ktoré je občas až desivé. Avšak, keď sa odhodláte na nočné kúpanie, zažijete doslova jazero plné hviezd! Ostrov je preto dokonalý na romantické zážitky vo dvojici, ale aj na príjemný rodinný oddych od rušných veľkomiest.

Najkrajšie pláže

Ubytovať sa môžete napríkad v Club Dubrovnik Sunny Hotel by Valamar 4*, kde na váš čaká dokonalá rodinná dovolenka plná aktivít s light all inclusive. Hotel sa nachádza na pobreží malebného polostrova Babin Kuk, len 15 minút jazdy od historického centra mesta Dubrovnik. Výhodu hotela je jeho poloha a pláže. Len o 150 metrov ďalej je kamienková pláž Copacabana s možnosťami vodných športov a dokonca plavba počas západu slnka na motorovom člne a pohárom šampanského s výhľadom na dubrovnícke hradby.

A o 200 metrov od hotela je štrková pláž Coral Beach cluv, ktorá sa radí medzi najkrajšie dubrovnícke pláže pre upravenosť, špičkové zariadenia a výhľad na more i ostrovček Daksa. Nechýba ani štrková pláž, ktorá je ocenená Modrou vlajkou, Val President Relax Beach.

Krásne pláže nájdete aj na polostrove Babin Kuk, kde sa nachádza hotel Valamar Tirena Hotel 4*+. Ten vám ponúkne novozrekonštruované izby, bohaté raňajky s možnosťou doobjednať si večere formou bufetu. Okrem toho tam nájdete aj tobogány, detský bazén či Splash Pool Bar. Hotely okrem toho ponúkajú aj rodinný klub Planet Fun s dvoma slovenskými animátormi, a to v období od 1. júla do 2. septembra 2023. V blízkosti hotela je zábavné centrum Club Maro World pre rodiny a deti všetkých vekových kategórií na ploche 1800 m2.

Pláž sv. Jakuba

Len 1,5 kilometra od Dubrovníka sa nachádza pláž sv. Jakuba. Tá rozhodne patrí medzi najkrajšie pláže. Nenechajte sa odradiť tým, že je ďalej od centra, práve to jej dodáva svoje čaro a je oveľa pokojnešia. Atmosféru jej dodáva aj výhľad na starobylé mesto a ostrov Lokrum. Rozprestiera sa v nádhernej zátoke pri kostole sv. Jakuba.

Ak však nie ste typ, ktorý by celý deň ležal na pláži, požičať si môžete vodné bicykle alebo si zahrať volejbal. Osviežiť sa môžete v tunajšej kaviarni.

Potešte svoje chuťové poháriky

No a v neposlednom rade si na svoje prídu aj milovníci gastronómie. Tej sa v tejto destinácii dá len máločo vytknúť. Ochutnajte pečené jahňacie či teľacie, množstvo rýb a morských plodov. Ak túžite po exotike, je to skvelá príležitosť na skúšku slávnych stonských ustríc. Tých sa skutočne nemusíte báť. V meste Ston býva dokonca aj festival ustríc.

Symbolom Dubrovníka sú mandarínky a citróny, preto by bol hriech ich práve tam neochutnať. Milovníci sladkého si tiež prídu na svoje pri zákuskoch kontonjata a rancina. A v neposlednom rade nevynechajte "nektár bohov", dubrovnícku malváziu, biele víno z Konavie či Dingač a Postup z Pelješacu.

