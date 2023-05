Šialené, čo urobila: Autorka detskej knihy o vyrovnaní sa so smrťou blízkeho zabila vlastného manžela!

NEW YORK – Matka troch detí Kouri Richinsová z amerického štátu Utah donedávna tvrdila, že jej manžel zomrel náhle a nečakane. Jeho náhle úmrtie jej vnuklo myšlienku napísať detskú knihu o smútku a vyrovnaní sa so smrťou blízkeho človeka. Policajné vyšetrovanie však zistilo, že Kouri si krátko pred jeho smrťou zháňala smrteľnú dávku fentanylu, opiodné analgetiká a manžela otrávila.

Kouri Richinsová zavolala 4. marca 2022 na políciu s oznámením, že jej manžel je „studený na dotyk“. Uviedla, že večer mu namiešala drink s vodkou a o niekoľko hodín ho našla mŕtveho. Rok po jeho smrti napísala knihu s názvom „Si so mnou?“, ktorá mala deťom pomôcť vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka. V regionálnej televízii dokonca knihu propagovala a v predaji bola aj na Amazone. „Napísala som túto knihu s nádejou, že prinesie aspoň nejakú útechu nielen našej rodine, ale aj ďalším rodinám, ktoré sa dostali do rovnakej situácie,“ povedal Richinsová v televíznom programe. Svoju knihu dokonca venovala „skvelému manželovi a úžasného otcovi“.

V tom čase však ešte stále prebiehalo policajné vyšetrovanie. Dva mesiace po vydaní jej knihy bola Kouri zatknutá a obvinená z vraždy prvého stupňa. Vyšetrovanie zistilo, že v roku 2022 dokonca zmenila manželovo životné poistenie, aby mohla byť príjemcom v prípade jeho smrti. Manžel bol však na zmenu upozornený a zmenil bez jej vedomia príjemcu späť na svojho obchodného partnera, informoval americký New York Times. Tomu sa zveril aj s podozrením, že sa ho žena už snažila otráviť s valentínskou večerou, po ktorej mal silnú alergickú reakciu a problémy s dýchaním.

Krátko pred manželovou smrťou si Kouri zaobstarala vysokú dávku liekov proti bolesti za takmer 900 dolárov a 3. marca 2022 pripravila manželovi miešaný nápoj so smrteľnou dávkou. Malo ísť o oslavu ich nového domu. Kouri Richards je obvinená z vraždy prvého stupňa a troch trestných činov druhého stupňa vrátane prechovávania omamných a psychotropných látok.