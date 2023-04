Generálny riaditeľ ropnej a plynárenskej spoločnosti neočakáva v roku 2023 žiadne veľké výkyvy cien energií

"Európske zásobníky plynu sú plné. A hoci sa globálna ekonomika reštartovala, dopyt (po plyne) nie je najvyšší, pretože Čína ešte neobnovila plnú prevádzku," povedal Descalzi v rozhovore pre noviny La Stampa. "Predovšetkým sa nám v týchto mesiacoch podarilo diverzifikovať dodávky a eliminovať závislosti, ktoré sú nebezpečné pre stabilitu dodávok a cien," dodal.

Dovoz ruského plynu do Talianska podľa neho klesol takmer na nulu, a to vďaka dodávkam skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov a novým zmluvám s množstvom afrických krajín. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 bolo Taliansko závislé od dodávok z Ruska, ktoré sa podieľali 40 % na dovoze plynu. Koncern Eni v piatok (28. 4.) oznámil, že jeho čistý zisk za 1. štvrťrok medziročne klesol o 11 % v dôsledku nižších cien ropy a plynu v porovnaní s prvými tromi mesiacmi 2022, no jeho výsledky napriek tomu prekonali očakávania analytikov.