Nové vyhlásenie gréckeho ministra dopravy: Vlakovú dopravu obnovíme, až keď bude maximálne bezpečná

ATÉNY - Grécka vláda môže obnoviť vlakovú dopravu medzi Aténami a Solúnom koncom marca, ak bude zaistená maximálna bezpečnosť na železniciach. V stredu to uviedol nový grécky minister dopravy George Gerapetritis. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

Na najvyťaženejšej železničnej trase medzi Aténami a Solúnom je prerušená doprava od minulotýždňovej tragickej čelnej zrážky vlakov. Pri meste Larisa zomrelo 57 obetí. "Žiadny vlak nevyrazí, pokiaľ nezabezpečíme bezpečnosť na maximálnej možnej úrovni," povedal Gerapetritis na tlačovej konferencii. Zároveň sa ospravedlnil za najtragickejšiu vlakovú nehodu v dejinách Grécka. Štrajk zamestnancov železníc v stredu ochromil vlakovú dopravu v krajine. Podľa nich je železničná doprava v Grécku dlhodobo zanedbávaná, nemá dostatok personálu, málo sa do nej investuje a bezpečnostné systémy sú nedostatočné.

Grécka vláda tvrdí, že čelnú zrážku vlakov pri Larise spôsobilo zlyhanie ľudského faktora. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis prijal časť kritiky. Podľa jeho slov by sa dalo nehode predísť, ak by bezpečnostné systémy fungovali správne. Gerapetritis na ministerskom poste nahradil Kostasa Karamanlisa, ktorý v súvislosti s nehodou odstúpil. Nový minister tvrdí, že na zavedení potrebných bezpečnostných systémov na gréckych železniciach sa intenzívne pracuje. V Grécku sa v stredu do protestov voči príčinám vlakovej nehody zapojilo najmenej 53.000 ľudí. Demonštrácie sú spojené s 24-hodinovým štrajkom zamestnancov štátnej správy, lekárov, učiteľov a pracovníkov v dopravnom sektore.