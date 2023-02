VIDEO Šok po zemetrasení v Turecku: Pátracie tímy opúšťajú krajinu: Odmietame sa na tom podieľať, tvrdia aj slovenskí záchranári

archívne video

Spod sutín v oblasti Murat Apartment, ktoré bolo zničené v Hatay Cebrail District, sa podarilo po deviatich dňoch od ničivého zemetrasenia vyslobodiť manželský pár s deťmi. Bol to len jeden z príkladov, že v troskách zrútených budov ešte stále bojujú ľudia o život. Ako uvádza turecký Yenicaggazetesi, je priam nepochopiteľné, pre aký postup sa v tejto situácii rozhodla turecká vláda.

Pátracie a záchranárske tímy vyslané do Turecka z celého sveta zostali v nemom úžase po tom, ako sa domáca vláda rozhodla, že v oblasti použije ťažkú techniku len po deviatich dňoch od katastrofy. Niekoľko hodín po tom, ako sa do oblasti presunuli ťažké stroje, sa podarilo vytiahnuť spod trosiek v Hatay Antakyi spomínanú rodinu. V ruinách boli uväznení 209 hodín. Radosť a nádej vystriedali strach a zdesenie, pretože buldozéry už pracovali na čistiacich prácach.

Španieli radšej odišli

K situácii sa vyjadrili španielski a slovenskí záchranári, ktorí už odleteli domov. Ako dôvod uviedli, že v troskách budov začali pracovať ťažké stavebné stroje, čo im znemožňuje vykonávať pátracie akcie. Pedro Frutos, člen španielskeho tímu, povedal: "Turecká vláda sa rozhodla, že do trosiek vyšle ťažké stroje so stavebným vybavením. Umiestnenie ťažkých strojov síce ušetrí kopec času, no pre mnoho ľudí pod sutinami to znamená istú smrť. Nebudeme toho súčasťou." Ďalší člen pátracieho tímu zo Sevilly Juan Francisco Giuterréz Zazo povedal, že je to na rozhodnutí krajiny. "Keby tu bola lepšia organizácia zo strany vlády, dalo by sa spraviť viac," dodal.

Postoj Slovenska

Záchranár zo slovenského tímu, ktorý v oblasti operoval štyri dni, vyhlásil, že dostali rozhodnutie o stiahnutí sa z oblasti: "Bolo nám povedané, že dnes (14. február) sa vrátime. Až teraz sa naplno prejavuje prístup k humanitárnej kríze. Vláda sa rozhodla vstúpiť do oblasti so stavebnou technikou. Stroje demolujú napoly rozpadnuté budovy, aby ešte niekoho zachránili," doplnil ironicky s tým, že ich prípad spoločne so Španielmi nie je ani zďaleka jediným.

Fotografie zo záchranných prác nášho tímu v Turecku 👨🏻‍🚒 Len ťažko opísať slovami udalosti uplynulých dní, ktoré zažii... Posted by Hasičský a záchranný zbor on Monday, February 13, 2023

Mnohé krajiny, ktoré sem vyslali svoje pátracie a záchranárske tímy sa sťažujú, že operácie sa už v niektorých oblastiach zastavili. "Toto sú ruiny 12-poschodovej budovy. O život tu prišlo 80 ľudí. Dvaja jedinci sú zakliesnení, no tu sa naša misia končí," dodal na záver.