Británia je na nohách! Krajinou sa šíria NOROVÍRUSY, prenášajú sa rýchlejšie ako covid

LONDÝN – Európa sa len nedávno spamätala z covidovej pandémie, no zdá sa, že britské ostrovy nemajú ani chvíľu pokoja. Krajinou sa začali norovírusy, ktorých výskyt v poslednom období ešte zvýšil. Pribúda aj počet hospitalizovaných pacientov.

Veľká Británia má opätovný problém s norovírusmi. Ako uvádza The Sun, počet hospitalizácii v Spojenom kráľovstve s hnačkou a vracaním, ktoré patria medzi typické príznaky, sa rapídne zvyšujú.

Od začiatku roka je to už štvrtý týždeň, kedy stúpa počet infekcií vyvolaných norovírusmi. Choroba postihuje aj deti, preto boli rodičia upozorňovaní, aby ich pred návratom do školy naučili správne hygienické návyky. Dokonca sa ukázalo, že miera šírenia infekcie je vyššia ako v prípade koronavírusu. Problémom však nie sú len hospitalizácie. Počet ľudí prevezených do nemocnice sa za posledný týždeň zvýšil zo 77 937 na 78 431. Lôžka sú podľa NHS obsadené na 93,8 percenta.

Príznaky

Zvýšil sa aj počet ľudí, ktorí volajú na núdzovú linku. NHS totiž vydalo zoznam šiestich príznakov, ktoré sú charakteristické pre infekciu spôsobenú norovírusom. Patrí medzi ne hnačka, nevoľnosť, pocit choroby, zvýšená teplota, bolesť končatín a bolesť hlavy. Príznaky sa objavia náhle, zvyčajne do dvoch dní od nakazenia. Lekársky riaditeľ NHS, profesor Sir Stephen Powis uviedol, že NHS je naďalej pod značným tlakom. "Minulý týždeň odviezli sanitky do ambulancií viac ľudí ako týždeň predtým, obsadenosť lôžok je stále obmedzená a počet ľudí zostávajúcich v nemocniciach, ktorí tam už nemusia byť, sa zvýšil na takmer 14 000," podotkol.

Richard Elson z Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva povedal: "Hlásenia o infekcii spôsobenej norovírusmi sú takmer o tretinu vyššie, ako sme zvyčajne v tomto ročnom období očakávali. Najhoršie sú na tom seniori vo veku nad 65 rokov. V prípade, ak máte príznaky, radšej nenavštevujte svojich blízkych v nemocniciach a v domovoch dôchodcov."

Prevencia

Lekári radia, že najlepšou prevenciou proti tejto chorobe je oddych a prijímanie väčšieho množstva tekutín. Problém totiž nastáva pri hnačkách, ktoré vedú k dehydratácii. Venujte zvýšenú pozornosť hygiene a často si umývajte ruky. Vyhnite sa úzkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí sú zjavne chorí. Pokiaľ ste vy alebo členovia vašej domácnosti chorí, snažte sa držať tých, ktorí majú príznaky, od ostatných, kým choroba neustúpi, prípadne aspoň 48 hodín. Dezinfikujte všetky potenciálne kontaminované povrchy alebo predmety. Vyperte kontaminovaný odev alebo posteľnú bielizeň pri vysokej teplote (aspoň 60 stupňov). Nedovoľte nikomu, kto je chorý, aby pripravoval jedlo pre iných ľudí.

Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, norovírusy sú celosvetovo rozšírené vírusy, ktoré sú veľmi odolné voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Sú zodpovedné za väčšinu epidémií gastroenteritíd vírusového pôvodu, najmä u dospelých. Inkubačný čas je 12 – 48 hodín. Prenos norovírusových ochorení je fekálno-orálny. Norovírusové infekcie sa vyskytujú počas celého roka. V miernom klimatickom pásme je pre ne typický výskyt v chladnom období roka. V Slovenskej republike bolo v posledných piatich rokoch hlásených približne 1 000 ochorení ročne.