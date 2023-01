Muž z Talianska ukradol viac ako 1000 rukopisov svetoznámych spisovateľov

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Muž z Talianska, ktorý je obvinený z podvodu a krádeže viac ako 1000 nepublikovaných rukopisov vrátane diel svetoznámych spisovateľov, sa na súde k trestným činom priznal. V sobotu to oznámila newyorská prokuratúra. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.