Koniec pandémie ochorenia COVID-19 je na dohľad, nesmieme však poľaviť, tvrdí šéf WHO

ŽENEVA - Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 klesol uplynulý týždeň na najnižšiu úroveň od marca 2020. V stredu to oznámil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

"Nikdy sme neboli v lepšej pozícii na ukončenie pandémie. Ešte tam nie sme, ale koniec je na dohľad," povedal Tedros. Ani "maratónec sa nezastaví, keď sa objaví cieľová čiara". "Beží ďalej, so všetkou energiou, ktorá mu zostala. To musíme urobiť aj my. Vidíme cieľovú čiaru. Sme vo víťaznej pozícii. Teraz je však najhorší čas zastaviť sa," upozornil Tedros.

Šéf WHO zdôraznil, že ak túto príležitosť nevyužijeme, "riskujeme viac variantov (vírusu), viac úmrtí a viac neistoty". Svetová zdravotnícka organizácia preto vyzvala, aby krajiny investovali do 100 percentného zaočkovania najrizikovejších skupín vrátane zdravotníckych pracovníkov a starších ľudí. Má sa tiež pokračovať v testovaní a sekvenovaní vírusu. Od začiatku pandémie koronavírusu zaznamenala WHO viac ako 600 miliónov prípadov covidu a toto ochorenie si vyžiadalo 6,4 milióna obetí.