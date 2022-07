Obvinený sa priznal k streľbe na predmestí Chicaga: Zvažoval aj ďalší útok

Robert Crimo (21) polícii povedal, že po streľbe na predmestí Highland Park išiel do neďalekého Madisonu v štáte Wisconsin, kde premýšľal o ďalšom útoku. "Videl oslavy v Madisone a vážne uvažoval, že strelnú zbraň vo svojom vozidle použije na ďalšiu streľbu," uviedol hovorca miestnej polície Christopher Covelli.

Prokurátor Ben Dillon súdu povedal, že Crimo sa polícii dobrovoľne priznal k streľbe. Zabil pri tom najmenej sedem ľudí, zranenia utrpelo viac ako 35 osôb. Súd nariadil, aby bol Crimo zadržaný do 28. júla, kedy bude predbežné vypočutie. V utorok bol obvinený zo siedmich vrážd prvého stupňa. "Obliekol sa ako dievča a tetovania si zakryl makeupom, aby skryl svoju identitu," popísal na súde prokurátor. Potom sa s poloautomatickou puškou vyšplhal na strechu s výhľadom na slávnostný sprievod. Podľa polície mal Crimo už v minulosti psychické problémy a správal sa nebezpečne.

