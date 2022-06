OBROVSKÉ škody v Česku a Rakúsku: Silné búrky tam spôsobili apokalypsu! Krúpy veľké ako loptičky a rozsiahle povodne

Schwerste Schäden in Teilen Kärntens, mittlerweile ist sogar ein Todesopfer zu beklagen. Bilder aus Treffen am Ossiacher See (in der Nähe von Villach).

Klimatologisch sprechen wir noch von einem Jahrhundertereignis. Schon bald werden solche Bilder Alltag sein. #GrußvomKlimawandel pic.twitter.com/B84dMynqzn