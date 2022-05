FOTO poslanca obletela svet: V parlamente urobil stojku, ale keď zistíte prečo!

Poslanec vyzval vládu, aby splnila svoj sľub postaviť v jeho volebnom obvode Mbulu sto kilometrov asfaltových ciest. Poznamenal pritom, že tento sľub bol v posledných troch rozpočtoch ignorovaný, takže sa rozhodol na problém upozorniť stojkou.

Mbunge wa Mbulu Vijijini, Flatei Massay akiwa amebinuka sarakasi ndani ya ukumbi wa Bunge alipokuwa akichangia mjadala wa kupitia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 jijini Dodoma leo.

#mwananchiupdaates pic.twitter.com/bHEfH2rktp — Mwananchi Newspapers (@MwananchiNews) May 23, 2022

"Robím to preto, aby som vyjadril, akí sú moji ľudia sklamaní z vlády. Potrebujeme, aby boli všetky sľuby splnené. Prečo ostatní voliči dostávajú to, čo im bolo sľúbené a my ľudia z Mbulu nedostávame nič?" povedal BBC.

Massey, ktorý je členom vládnucej Revolučnej strany Tanzánie (CCM), svoje akrobatické schopnosti vystavil na odiv už v minulosti. V septembri 2018 urobil kotrmelec pred vozidlami poskytnutými ministerstvom turizmu na ochranu voľne žijúcich zvierat pred pytliakmi.